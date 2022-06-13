До порту в Іспанії прибуло судно з 18 000 тонн кукурудзи з України, – CNN

В Іспанії до порту вранці понеділка прибуло судно з 18 000 тонн української кукурудзи. Це так званий новий морський маршрут, спрямований уникнути блокади українських портів у Чорному морі з боку російських військ.

Про це повідомили в пресслужбі порту, пише CNN.

Вантажне судно Alpilla прибуло в порт на північному заході країни. Розвантажити його планують до вівторка.

Це перша партія українського зерна, що була доставлена морем до північного заходу Іспанії "за новим морським маршрутом, відкритим у Балтійському морі, щоб уникнути блокади російським флотом українським портів".

Нагадаємо, після блокування окупантами наших портів експорту чекають близько 22 млн тонн зерна.

За словами президента України Володимира Зеленського, проблему, яка може спровокувати продовольчу кризу в усьому світі, можна вирішити військовими засобами, і тому він закликав іноземних партнерів надати Україні необхідну зброю.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що допомогти в експорті могли б конвої третіх країн. Йдеться про супровід кораблів із зерном з конвоями флоту інших держав.

Європейська комісія ухвалила рішення про створення транспортних "ліній солідарності", щоб допомогти Україні експортувати власну сільськогосподарську продукцію.