Польща збудувала перші 140 км прикордонного паркану з Білоруссю

Польща збудувала перший відрізок прикордонного паркану з Білоруссю протяжністю 140 км. Про це у твіттері повідомила Прикордонна служба Польщі.

“Перші завершені ділянки прикордонного шлагбаума введено в експлуатацію. Прийом решти триває. Прольоти вже розташовані на довжині 140 км”, - зазначається у повідомлення.

#bariera🇵🇱🇧🇾

Pierwsze ukończone odcinki bariery na granicy🇵🇱🇧🇾zostały odebrane. Trwają odbiory pozostałych. Przęsła ustawione są już na długości 140 km. W najbliższych dniach rozpocznie się instalacja bariery elektronicznej 💪#bezpieczeństwo #bezpieczna🇵🇱



Odcinek #PSGKuźnica👇 pic.twitter.com/NTFelTcjHz — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) June 12, 2022

Також повідомляється про те, що найближчими днями буде встановлено електронний шлагбаум.

Нагадаємо, восени 2021 року Польща вирішила побудувати на кордоні з Білоруссю стіну, щоб не допустити на її територію незадокументованих мігрантів. Загородження заввишки 5 метрів простягнеться на 186 кілометрів. Роботи з будівництва планують завершити до 30 червня.