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Польща збудувала перші 140 км прикордонного паркану з Білоруссю

Зведення 5-метрового паркану планують завершити до кінця червня.

Польща збудувала перший відрізок прикордонного паркану з Білоруссю протяжністю 140 км. Про це у твіттері повідомила Прикордонна служба Польщі.

“Перші завершені ділянки прикордонного шлагбаума введено в експлуатацію. Прийом решти триває. Прольоти вже розташовані на довжині 140 км”, - зазначається у повідомлення. 

Також повідомляється про те, що найближчими днями буде встановлено електронний шлагбаум. 

Нагадаємо, восени 2021 року Польща вирішила побудувати на кордоні з Білоруссю стіну, щоб не допустити на її територію незадокументованих мігрантів. Загородження заввишки 5 метрів простягнеться на 186 кілометрів. Роботи з будівництва планують завершити до 30 червня.

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