Лист 36-ти та інші кроки назустріч Україні
Лист 36-ти та інші кроки назустріч Україні
Серед постраждалих від ракетного удару по Тернопільщині є діти, – голова ОВА
Серед постраждалих від ракетного удару по Тернопільщині є діти, – голова ОВА
Резніков наказав розслідувати використання посадовцем Генштабу ЗСУ зброї в спальному районі Києва
Резніков наказав розслідувати використання посадовцем Генштабу ЗСУ зброї в спальному районі Києва
Окупанти зруйнували другий міст між Сєвєродонецьком та Лисичанськом
Окупанти зруйнували другий міст між Сєвєродонецьком та Лисичанськом
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
Людмила Денисова: «Азовці» з Оленівки написали, що «у них там Бухенвальд» - дуже погано з їжею, пораненим не надають лікування»
Людмила Денисова: «Азовці» з Оленівки написали, що «у них там Бухенвальд» - дуже погано з їжею, пораненим не надають лікування»
Голова Тернопільської ОВА підтвердив вибухи в Чорткові, у місті відключили газ (оновлено)
Голова Тернопільської ОВА підтвердив вибухи в Чорткові, у місті відключили газ (оновлено)
Флот ворога в Чорному морі збільшився на два великі десантні кораблі
Флот ворога в Чорному морі збільшився на два великі десантні кораблі
ГоловнаСвіт

Посол Мельник очікує від Шольца виконання обіцянок щодо постачання Україні зброї та її вступу до ЄС

Канцлер Німеччини планує відвідати Київ.

Посол Мельник очікує від Шольца виконання обіцянок щодо постачання Україні зброї та її вступу до ЄС
Андрій Мельник
Фото: DW

Посол України в Німеччині Андрій Мельник заявив, що очікує від майбутнього візиту канцлера Німеччини Олафа Шольца до Києва виконання обіцянок щодо постачання зброї та вступу України до Євросоюзу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на німецьке видання "Spiegel".

"Сподіваємося, під час свого візиту до Києва канцлер нарешті дотримається обіцянок Німеччини щодо постачання зброї та вступу України до ЄС", – сказав Мельник.

Він зазначив, що Україна потребує важкого озброєння, такого як німецькі самохідні артилерійські установки (САУ) PzH 2000 і зенітні самохідні артилерійські установки "Гепард".

"Самі анонси (постачання зброї, - ред.) не допоможуть нам у війні проти загарбників, тому ми чекаємо від канцлера конкретних дат прибуття зброї, оскільки обіцянки були надані місяці тому", - додав посол.

Мельник також сподівається, що Шольц разом із президентом Франції Емманюелем Макроном та прем'єром Італії Маріо Драгі нададуть сигнал, що Україна може стати кандидатом на вступ до ЄС.

"Це підняло б бойовий дух українців і чітко показало Росії, що ЄС одноголосно підтримує вільну Україну", - підсумував він.

Нагадаємо, раніше німецькі ЗМІ повідомили, що канцлер Німеччини Олаф Шольц планує відвідати Київ перед самітом "Великої сімки" разом із президентом Франції та прем'єр-міністром Італії.

Шольц пообіцяв поставку Україні своїх найсучасніших засобів протиповітряної оборони. У своєму виступі перед Бундестагом у середу він заявив, що ФРН збирається надіслати українцям системи IRIS-T.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також