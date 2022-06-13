Посол Мельник очікує від Шольца виконання обіцянок щодо постачання Україні зброї та її вступу до ЄС

Посол України в Німеччині Андрій Мельник заявив, що очікує від майбутнього візиту канцлера Німеччини Олафа Шольца до Києва виконання обіцянок щодо постачання зброї та вступу України до Євросоюзу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на німецьке видання "Spiegel".

"Сподіваємося, під час свого візиту до Києва канцлер нарешті дотримається обіцянок Німеччини щодо постачання зброї та вступу України до ЄС", – сказав Мельник.

Він зазначив, що Україна потребує важкого озброєння, такого як німецькі самохідні артилерійські установки (САУ) PzH 2000 і зенітні самохідні артилерійські установки "Гепард".

"Самі анонси (постачання зброї, - ред.) не допоможуть нам у війні проти загарбників, тому ми чекаємо від канцлера конкретних дат прибуття зброї, оскільки обіцянки були надані місяці тому", - додав посол.

Мельник також сподівається, що Шольц разом із президентом Франції Емманюелем Макроном та прем'єром Італії Маріо Драгі нададуть сигнал, що Україна може стати кандидатом на вступ до ЄС.

"Це підняло б бойовий дух українців і чітко показало Росії, що ЄС одноголосно підтримує вільну Україну", - підсумував він.

Нагадаємо, раніше німецькі ЗМІ повідомили, що канцлер Німеччини Олаф Шольц планує відвідати Київ перед самітом "Великої сімки" разом із президентом Франції та прем'єр-міністром Італії.

Шольц пообіцяв поставку Україні своїх найсучасніших засобів протиповітряної оборони. У своєму виступі перед Бундестагом у середу він заявив, що ФРН збирається надіслати українцям системи IRIS-T.