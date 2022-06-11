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Шольц може відвідати Київ, – ЗМІ

Інформація поки що не підтверджена будь-ким.

Шольц може відвідати Київ, – ЗМІ
Фото: EPA/UPG

Канцлер Німеччини Олаф Шольц планує відвідати Київ перед самітом "Великої сімки" разом із президентом Франції Еммануелем Макроном та прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі.

Про це пише німецька газета Bild Am Sonntag з посиланням на джерела, повідомляє BBC.

Інформація поки що не підтверджена будь-ким.

Офіційний представник уряду Німеччини сказав агентству Рейтер, що “не може підтвердити” дані про подорож Шольца.

Саміт “Великої сімки” відбудеться у Баварії 26-28 червня.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв поставку Україні своїх найсучасніших засобів протиповітряної оборони. У своєму виступі перед Бундестагом у середу він заявив, що ФРН збирається надіслати українцям системи IRIS-T.

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