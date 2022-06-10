11 червня в Литві відкриють "Український центр", - посольство

Завтра у Вільнюсі (Литва) відкриють "Український центр".

Про це повідомило посольство України в Литві на своїй Facebook-сторінці.

Центр запрацює в приміщенні Академії освіти Університету Вітовта Великого (VDU).

"Cтворення центру ініціювали перші леді Литви та України, маючи на меті створити відкритий простір для культури, освіти та громадських послуг для української громади Литви. Центр створено спільними зусиллями Президентури Литовської Республіки, Посольства України в Литві та Університету Вітовта Великого", - розповіли в посольстві.

У відкритті візьмуть участь перша леді Литви Діана Науседєне, посол України в Литві Петро Бешта, а також ректор університету професор Юозас Аугутіс. Під час церемонії відкриття звернеться з вітанням перша леді України Олена Зеленська.

Заплановано концерт української музики та презентацію українського дитячого мистецького проекту з художницею Сігуте Хлебінскайте.

Нагадаємо, в березні у Литві налічувалося понад 14 тисяч українських біженців.

У Сеймі Литви зареєстрували поправку, якою пропонують зробити 9 травня не лише Днем Європи, а й Днем пам'яті жертв геноциду в Україні.