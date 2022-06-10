Фінляндія надасть Україні оборонну техніку

Пакет допомоги враховує як потреби України, так і ресурсне становище самої Фінляндії.

Фінляндія надасть Україні новий пакет військової допомоги, зокрема оборону техніку. Таке рішення прийняв президент країни Саулі Нііністе за пропозицією уряду. Про це йдеться у повідомленні Міністерств оборони Фінляндії.

В оборонному міністерстві зазначили, що зміст пакета допомоги та її терміни не розкриваються, щоб “забезпечити можливість її надання”. Повідомляється лише про те, що додаткова допомога Фінляндії врахувала як потреби України, так і ресурсне становище Сил оборони країни.

«Фінляндія не забуде Україну та українців. Ми продовжимо допомагати: ми надішлемо новий пакет оборонних матеріалів», – заявив міністр оборони Антті Кайкконен.

Нагадаємо, на початку після повномасштабного вторгнення Росії в Україну березня Фінляндія вперше у своїй історії надала військову допомогу, надіславши в Україну гвинтівки, патрони та гранатомети. У травні країна надіслала ще один пакет військової допомоги та виділила 70 млн євро для допомоги українським біженцям, що переїхали до Фінляндії.