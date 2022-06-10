Один із британців, засуджених до смертної кари у Донецьку, є громадянином України, – Bellingcat

Ейден Аслін – один із британців, засуджених у Донецьку, за “найманство” і “тероризм”, є громадянином України.

Про це засновник розслідувальної групи Bellingcat Еліот Гіґґінс написав у Твіттері.

“Ейдена Асліна та Шона Піннера засудили до смертної кари після “показового суду” в окупованій Росією Україні. Зауважте, хоча російська влада стверджує, що Аслін був найманцем, насправді він був військовослужбовцем України та громадянином України”, – йдеться у дописі.

Aiden Aslin and Shaun Pinner sentenced to death after ‘show trial’ in Russian-occupied Ukraine. Note while Russian authorities claim Aslin was a mercenary he was actually a member of the Ukrainian military and a Ukrainian citizen. https://t.co/NxOZisBXir — Eliot Higgins (@EliotHiggins) June 9, 2022

Міністерка закордонних справ Великобританії Ліз Трасс засудила рішення нелегітимного суду.

“Я категорично засуджую винесення вироку Ейдену Асліну та Шону Піннеру, яких тримають представники Росії на сході України. Вони є військовополоненими. Це фіктивне рішення без жодної легітимності. Мої думки із сім'ями. Ми продовжуємо робити все можливе, щоб їх підтримати”, – написала вона у Твіттері.

I utterly condemn the sentencing of Aiden Aslin and Shaun Pinner held by Russian proxies in eastern Ukraine.



They are prisoners of war. This is a sham judgment with absolutely no legitimacy.



My thoughts are with the families. We continue to do everything we can to support them. — Liz Truss (@trussliz) June 9, 2022

Нагадаємо, в ОРДО так званий суд засудив до смертної кари трьох бійців Інтернаціонального легіону оборони України.

В Інтернаціональному легіоні раніше оприлюднили заяву щодо інформації про смертні вироки для своїх бійців.

Також український Генштаб оприлюднив заяву щодо статусу іноземних громадян та осіб без громадянства, які беруть участь у бойових діях на території України в складі ЗСУ.

Винесені вироки засудила Рада Європи, повідомила генеральний секретар організації Марія Пейчинович-Бурич.