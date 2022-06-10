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Один із британців, засуджених до смертної кари у Донецьку, є громадянином України, – Bellingcat

Мова йде про Ейдена Асліна.

Ейден Аслін – один із британців, засуджених у Донецьку, за “найманство” і “тероризм”, є громадянином України.

Про це засновник розслідувальної групи Bellingcat Еліот Гіґґінс написав у Твіттері.

“Ейдена Асліна та Шона Піннера засудили до смертної кари після “показового суду” в окупованій Росією Україні. Зауважте, хоча російська влада стверджує, що Аслін був найманцем, насправді він був військовослужбовцем України та громадянином України”, – йдеться у дописі.

Міністерка закордонних справ Великобританії Ліз Трасс засудила рішення нелегітимного суду.

“Я категорично засуджую винесення вироку Ейдену Асліну та Шону Піннеру, яких тримають представники Росії на сході України. Вони є військовополоненими. Це фіктивне рішення без жодної легітимності. Мої думки із сім'ями. Ми продовжуємо робити все можливе, щоб їх підтримати”, – написала вона у Твіттері.

Нагадаємо, в ОРДО так званий суд засудив до смертної кари трьох бійців Інтернаціонального легіону оборони України. 

В Інтернаціональному легіоні раніше оприлюднили заяву щодо інформації про смертні вироки для своїх бійців.

Також український Генштаб оприлюднив заяву щодо статусу іноземних громадян та осіб без громадянства, які беруть участь у бойових діях на території України в складі ЗСУ.

Винесені вироки засудила Рада Європи, повідомила генеральний секретар організації Марія Пейчинович-Бурич.

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