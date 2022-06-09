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Ердоган знову заявив, що не пустить Швецію і Фінляндію в НАТО через "терористів у їхніх парламентах"

Президент Фінляндії заявляв, що президент Туреччини запевнив його у підтримці вступу країни до НАТО.

Ердоган знову заявив, що не пустить Швецію і Фінляндію в НАТО через "терористів у їхніх парламентах"
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган
Фото: Анадолу

Туреччина не дозволить приєднатися до НАТО країнам Північної Європи, "поки терористи присутні в їхніх парламентах".Про це заявив президент Реджеп Тайїп Ердоган на спільній пресконференції з президентом Венесуели Ніколасом Мадуро, пише "Європейська правда" з посиланням на Hurriyet.

"Як ви всі знаєте, на даний момент Швеція є країною, в якій розповсюджується терористична організація PKK/YPG/PYD. Навіть у їхніх парламентах є терористи", – сказав Ердоган.

"Поки ці терористи залишаються у парламентах, і поки терористичні організації продовжують проводити демонстрації із зображеннями ватажків терористів на вулицях Стокгольма, і поки вони роблять це під захистом шведської поліції, і поки шведське державне телебачення продовжує транслювати інтерв’ю з лідерами терористів, ми не можемо сказати їм: "Вперед, будь ласка, приєднуйтесь до НАТО", – додав турецький президент.

Те ж саме стосується і Фінляндії, сказав Ердоган, зазначивши, що ця країна також "займається багатьма подібними видами діяльності, на жаль".

Напередодні президент Фінляндії Саулі Нііністьо стверджував, що турецький лідер Реджеп Таїп Ердоган запевнив його в підтримці вступу країни до НАТО до подання заявки на членство.

Нагадаємо, 18 травня Фінляндія і Швеція офіційно подали заявки на вступ до НАТО. Це рішення вони прийняли після того, як напад Росії на Україну викликав нові побоювання щодо безпеки у регіоні. Однак процес розгляду заявки Швеції та Фінляндії на вступ до Північно-атлантичного альянсу заблокувала Туреччина. Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган вимагає припинити підтримку курдських бойовиків, присутніх, за його словами, на території цих країн, та скасувати заборону на продаж деяких видів зброї Туреччині.

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