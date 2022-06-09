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У Великобританії з наступного тижня карати за порушення санкцій буде простіше

Потрібно буде лише довести факт порушення санкцій.

У Великобританії з наступного тижня карати за порушення санкцій буде простіше
Фото: EPA/UPG

Великобританія наступного тижня посилює механізм притягнення до відповідальності фізичних та юридичних осіб за порушення санкцій.

Про це пише The Wall street journal.

З 15 червня Офісу реалізації фінансових санкцій Великобританії (OFSI) не потрібно буде доводити, що компанії або особи, які порушують санкційні обмеження країни, знали або повинні були знати, що вони порушують правила.

OFSI потрібно буде лише довести факт порушення санкцій.

Таке нововведення, запропоноване урядом, передбачене у законі про економічні злочини, що був ухвалений у березні. Новела наближає британський режим до моделі, яка використовується для забезпечення дотримання санкцій у США.

Зазначимо, зміна стосується всіх санкцій, запроваджених Великою Британією, зокрема тих, що були накладені на Росію після її вторгнення в Україну.

Закон про економічні злочини також дозволяє OFSI публікувати подробиці порушень санкцій навіть у випадках, коли відомство вирішує не накладати грошове стягнення.

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