США очікують на продовження консультацій з ОПЕК+ щодо збільшення обсягів видобутку нафти

США очікують на продовження консультацій з країнами ОПЕК+ щодо збільшення обсягів видобутку нафти.

Про це помічник президента США з національної безпеки Джейк Салліван повідомив на брифінгу, пише сайт Білого дому.

“Просто зазначу, що на останній зустрічі ОПЕК+ було визнано, що питання постачання потребує вирішення. І ми очікуємо, що воно буде вирішуватися в міру подальшого розвитку”, – сказав він.

Американці сподіваються на конструктивну роль організації, додав Саліван.

Нагадаємо, країни ОПЕК+ погодилися збільшити видобуток нафти до 648 тис. барелів на добу в липні та до 648 тис. барелів на добу в серпні. Початковий план був видобувати 432 тис. барелів на добу протягом трьох місяців до вересня.

Раніше видання The Wall Street Journal повідомило, що деякі члени ОПЕК розглядають ідею призупинення участі Росії в угоді з видобутку нафти.

Росія може втратити близько 10 млрд доларів на рік через ембарго Євросоюзу на постачання російської нафти. Близько двох третин російського імпорту припадає на морські поставки, які потрапляють під обмеження.

Як зазначає Reuters, згідно з низкою галузевих оцінок, західні санкції призведуть до падіння видобутку в Росії на 2-3 млн бар/д.