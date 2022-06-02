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Країни ОПЕК+ домовилися збільшити видобуток нафти на 50%

На тлі цієї новини ціни на нафту незначно змінились.

Країни ОПЕК+ домовилися збільшити видобуток нафти на 50%
Фото: urdupoint.com

Країни ОПЕК+ погодилися збільшити видобуток нафти до 648 тис. барелів на добу в липні та до 648 тис. барелів на добу в серпні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Початковий план був видобувати 432 тис. барелів на добу протягом трьох місяців до вересня.

Зазначається, що на тлі цієї новини ціни на нафту незначно змінились.

Ціни на нафту впали уранці в четвер напередодні зустрічі ОПЕК+ через очікування, що Саудівська Аравія та інші члени ОПЕК можуть збільшити видобуток нафти, щоб компенсувати падіння видобутку в Росії.

Російський видобуток впав приблизно на 1 мільйон барелів на добу через санкції.

Одне з джерел в ОПЕК+, знайоме з позицією Росії, повідомило, що Москва може погодитися з тим, щоб інші виробники збільшували видобуток, щоб компенсувати її нижчий видобуток, але не обов'язково компенсувати весь дефіцит.

Як зазначає Reuters, згідно з низкою галузевих оцінок, західні санкції призведуть до падіння видобутку в Росії на 2-3 млн бар/д.

Нагадаємо, раніше видання The Wall Street Journal повідомило, що деякі члени ОПЕК розглядають ідею призупинення участі Росії в угоді з видобутку нафти.

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