Єрмак анонсував "сюрпризи" для окупантів, які США нададуть Україні

Голова ОП та головнокомандувач ЗСУ поговорили з радником президента США з питань безпеки та головою Об'єднаного комітету начальників штабів.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак та головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провели розмову з радником президента США з питань безпеки Джейкобом Салліваном та головою Об'єднаного комітету начальників штабів генералом Марком Міллі.

Про це Єрмак повідомив у своєму Telegram-каналі.

"Ми обговорили новий пакет військової допомоги США для України, який включає РСЗВ HIMARS та боєприпаси, гелікоптери Мі-17, ракети Javelin, тактичні машини, РЛС та інші боєприпаси", – зазначив Єрмак.

Він наголосив що це – не остання допомога США.

"Ми озвучили потреби нашої армії для перемоги над Росією. Можу сказати, що ми обговорили і майбутні сюрпризи, які точно не сподобаються ворогу", – додав голова ОП.