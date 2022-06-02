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Єрмак анонсував "сюрпризи" для окупантів, які США нададуть Україні

Голова ОП та головнокомандувач ЗСУ поговорили з радником президента США з питань безпеки та головою Об'єднаного комітету начальників штабів.

Єрмак анонсував "сюрпризи" для окупантів, які США нададуть Україні

Голова Офісу президента Андрій Єрмак та головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провели розмову з радником президента США з питань безпеки Джейкобом Салліваном та головою Об'єднаного комітету начальників штабів генералом Марком Міллі.

Про це Єрмак повідомив у своєму Telegram-каналі.

"Ми обговорили новий пакет військової допомоги США для України, який включає РСЗВ HIMARS та боєприпаси, гелікоптери Мі-17, ракети Javelin, тактичні машини, РЛС та інші боєприпаси", – зазначив Єрмак.

Він наголосив що це – не остання допомога США.

"Ми озвучили потреби нашої армії для перемоги над Росією. Можу сказати, що ми обговорили і майбутні сюрпризи, які точно не сподобаються ворогу", – додав голова ОП.

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