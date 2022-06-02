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Байден зустрінеться сьогодні у Вашингтоні з генсекретарем НАТО

Вони обговорять заходи з підготовки до саміту НАТО в Мадриді.

Байден зустрінеться сьогодні у Вашингтоні з генсекретарем НАТО
Фото: EPA/UPG

Президент США Джо Байден зустрінеться сьогодні, 2 червня у Вашингтоні з генеральним секретарем Північноатлантичного альянсу Єнсом Столтенбергом.

Про це повідомила речниця адміністрації Байдена Карін Жан-П’єр, пише Укрінформ.

Під час зустрічі мова буде йти про посилення союзників по НАТО на тлі нападу Росії на Україну.

“Президент разом із радником з питань національної безпеки Джейком Салліваном матиме зустріч у Білому домі з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом”, – сказала Жан-П’єр.

За її словами, сторони, серед іншого, обговорять заходи з підготовки до саміту НАТО в Мадриді наприкінці червня.

Глава Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг наразі перебуває з візитом у США. Він уже провів низку зустрічей, зокрема з главою Держдепартаменту США Ентоні Блінкеном.

Нагадаємо, саміт НАТО відбудеться 29-30 червня в Мадриді. На ньому планується ухвалити нову стратегічну концепцію безпеки Альянсу, що буде спрямована на “підготовку до епохи посилення стратегічної конкуренції з авторитарними державами, такими як Росія і Китай”.

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