Папа Римський закликав не використовувати українське зерно як зброю

Папа Римсьий Франциск засудив блокаду експорту пшениці з українських портів і звернувся із закликом, присвяченим загрозі голоду в різних частинах світу, що залежать від імпорту зернових з України.

Про це повідомляє Vatican News.

"Викликає велику тривогу блокада експорту зерна з України, від якого залежить життя мільйонів людей, особливо, в найбідніших країнах", - сказав понтифік.

"Звертаюся із палким закликом зробити все можливе для того, щоби розв’язати цю проблему і щоб гарантувати загальнолюдське право на харчування. Будь ласка, не використовуйте зерно, основний продовольчий продукт, як зброю на війні!", - додав він.

Нагадаємо, Росія блокує українські порти, і тому експорт 22 млн тонн зерна наразі неможливий. За словами президента України Володимира Зеленського, проблему, яка може спровокувати продовольчу кризу в усьому світі, можна вирішити військовими засобами, і тому він закликав іноземних партнерів надати Україні необхідну зброю.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що допомогти в експорті могли з конвої третіх країн. Йдеться про супровід кораблів із зерном з конвоями флоту інших держав.

Європейська комісія ухвалила рішення про створення так званих транспортних "ліній солідарності", щоб допомогти Україні експортувати власну сільськогосподарську продукцію.

Розвідка Великої Британії заявила, що, незважаючи на спроби уряду України і західних партнерів знайти можливості для створення сухопутних логістичних шляхів, аби налагодити експорт зерна з України, це не допоможе реалізувати постачання всіх українських зернових.