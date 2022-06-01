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Росія припинила постачання газу для Shell у Німеччині та Orsted у Данії за відмову платити рублями

Раніше росіяни відмовились продовжувати постачання Нідерландам, Польщі, Румунії та Фінляндії.

Росія припинила постачання газу для Shell у Німеччині та Orsted у Данії за відмову платити рублями
Фото: EPA/UPG

Російський Газром з 1 червня припинив постачання газу до трейдерів Shell у Німеччині та Orsted у Данії. Рішення ухвалено після відмови цих компаній сплачувати за газ рублями.

Підтвердження про припинення поставок поширили російські медіа.

Із 31 травня росіяни більше не постачають газ до Нідерландів, а раніше вони зупинили поставки до Фінляндії, Польщі та Румунії. Західні компанії відмовляються платити рублями, а не валютою, оскільки це може бути порушенням санкційних обмежень. 

Вимоги платити рублями російська влада впровадила наприкінці березня, після того, як Захід ухвалив санкції у відповідь на вторгнення в Україну. 

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