У МЗС Польщі назвали безглуздими розмови Макрона та Шольца з Путіним

Заступник міністра вважає, що німецькому канцлеру натомість варто було б відвідати Київ.

Заступник міністра закордонних справ Польщі Шимон Шинковський вель Сенк заявив, що вважає безглуздими розмови з президентом РФ, які проводять канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент Франції Еммануель Макрон.

Відповідну заяву він зробив в ефірі німецького каналу ARD, пише польське видання WNP.

Шинковський вель Сенк зазначив, що замість того, щоб приїхати до Києва, Шольц "досить регулярно" дзвонить Путіну, що нічого не дає Україні і тільки допомагає РФ.

"Потрібні конкретні дії, а не тільки слова та заяви", – сказав він також щодо постачання ФРН озброєння Україні.

Французький президент Макрон зазнав критики з боку інших європейських лідерів, зокрема й польського премʼєра Моравецького, за його намагання "зберегти обличчя Путіну".

Минула телефонна розмова Путіна з Шольцом і Макроном відбулася 28 травня. Розмову ініціювала західна сторона. До того Шольц дзвонив Путіну 13 травня, а Макрон мав окрему розмову з президентом країни-окупантки 3 травня.

До України обидва лідери офіційно візити поки не планують. Шольц каже, що приїде, коли зʼявляться речі, які важливо обговорити на місці, а Макрон – "коли зможе принести реальну користь". Однак топпосадовці й дипломати цих країн неодноразово відвідували Україну після початку повномасштабного вторгнення.