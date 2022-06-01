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Окупанти відкрили вогонь по заводу "Пролетарій" та об’єднанню "Азот" і увійшли в центр Сєвєродонецька

Росіяни ведуть штурмові дії і продовжують руйнувати інфраструктуру та об’єкти промисловості.

Окупанти відкрили вогонь по заводу "Пролетарій" та об’єднанню "Азот" і увійшли в центр Сєвєродонецька
Наслідки обстрілів Сєвєродонецька
Фото: Сергій Гайдай/facebook

Російські війська відкрили вогонь по заводу "Пролетарій" та об’єднанню "Азот" та увійшли у центральні райони Сєвєродонецька.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Так, росіяни ведуть штурмові дії, закріплюються в центрі Сєвєродонецька, при цьому продовжуючи руйнувати інфраструктуру і об’єкти промисловості. О 18:55 вони з літака атакували об’єднання «Азот», внаслідок чого стався викид отруйних речовин. Вдень ворог здійснив артилерійський обстріл заводу «Пролетарій» в Лисичанську – зафіксовані пошкодження декількох приміщень. Продовжується цинічне знищення житлового фонду", - написав він у Telegram-каналі.

Голова ОВА уточнив, що в Гірському росіянами зруйновано щонайменше шість будинків і місцева школа мистецтв, у Врубівці – шість будинків, у Новоіванівці – п’ять, у Сєвєродонецьку – чотири, у Лисичанську – три, у Миколаївці – два.

Штурмові дії 31 травня окупанти проводили у північних, південних та східних районах Сєверодонецька, закріплюються у центрі міста. Крім того, росіяни намагаються витіснити підрозділи наших військ із займаних позицій у районах Білогорівки та Врубівки. Ворог застосовував штурмову та армійську авіацію у районах Комишувахи і Ниркового.

За минулу добу ЗСУ відбили дев’ять атак ворога, знищили два танки, 13 артилерійських систем, вісім бойових броньованих машин та шість автомобілів.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, російські військові захопили Лиман, ймовірно, для того, щоб оточити Сєвєродонецьк і закрити котел навколо сіл у Луганській області.

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