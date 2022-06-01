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На південному напрямку ЗСУ ліквідували 70 окупантів

Також знишено дві зенітних установки та дві гаубиці “Мста-Б”.

На південному напрямку ЗСУ ліквідували 70 окупантів

На південному напрямку Збройні сили України знищили 70 окупантів.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

Знищено також техніку російської армії:

  • самохідну артустановку,
  • 2 зенітних установки,
  • 2 гаубиці “Мста-Б”,
  • 4 одиниці броньованої техніки,
  • 5 – автомобільної.

Також подавлено 2 командно-спостережних пункти батальйонних тактичних груп противника.

E районі Добрянки, на півночі Херсонщини ворожа диверсійно-розвідувальна група намагалася здійснити прорив в тил наших підрозділів. Наразившись на влучну відсіч наших стрільців, ретирувалася на вихідні позиції.

“Водночас противник проводив і повітряну розвідку безпілотними літальним апаратом типу “Орлан-10”. Влучним пострілом бійців нашого зенітно-ракетного підрозділу повітряного розвідника знищено”, – йдеться у повідомленні.

Загальні втрати Росії у війні проти України з 24 лютого склали близько 30 500 осіб. Ліквідовано 1358 танків окупантів, 3302 бойові броньовані машини, 649 артилерійські системи та 207 РСЗВ.

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