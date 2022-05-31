Окупанти заблокували в Мелітополі український телефонний зв'язок та інтернет, - Федоров

Російська окупаційна влада заблокували в Мелітополі Запорізької області український телефонний зв'язок та інтернет.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

Він порадив мешканцям Мелітополя користуватись офіційними телеграм-каналами й додатком VPN, щоб слідкувати за об’єктивною інформацією з українських і закордонних джерел.

Крім того, Федоров розповів, що мелітопольцям приходять смс з опитуванням про їхнє ставлення до російської влади. На ці смс не можна відповідати.

Мер Мелітополя зазначив, що міська влада звернулася до представників українського уряду з проханням допомогти в організації безпечної евакуації.

Нагадаємо, відучора українські оператори мобільного зв’язку, інтернет-послуг і телефонії почали фіксувати спочатку перебої, а потім і повне відключення зв’язку в Херсонській області.