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На Сумщині спостерігачі за годину зафіксували 16 ворожих "приходів", - ОК "Північ"

Область обстрілювали з мінометів калібру 80 мм і 120 мм.

На Сумщині спостерігачі за годину зафіксували 16 ворожих "приходів", - ОК "Північ"
Фото: facebook.com/DPSUkraine

Сьогодні від 17:15 до 18:15 спостерігачі зафіксували 16 вибухів ("приходів") на Сумщині.

Про це повідомили в оперативному командуванні "Північ".

"Окупанти продовжують обстрілювати з боку РФ прикордонні населені пункти Сумської області... Вогонь вівся попередньо з міномета (калібр 80 мм і 120 мм)", - розповіли в командуванні.

Загарбники обстріляли в області околиці населених пунктів Середина-Буда і Прогрес.

В ОК "Північ" повідомили, що втрат серед особового складу і техніки немає. А інформацію про загиблих, поранених серед місцевого населення та пошкодження цивільної інфраструктури уточнюють.

Нагадаємо, нині в Сумській області близько опівночі ворог з літака, який не перетинав кордон України, здійснив два запуски ракет по території Білопільської громади. Одразу за цим розпочався артобстріл цієї ж території із САУ. 

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