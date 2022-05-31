Білорусь знімає зі зберігання свої танки і БМП, може передати Росії, - Генштаб

У Білорусі з баз зберігання знімають танки і бойові машини піхоти. Не виключено що їх можуть передати Росії для поповнення поточних втрат.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Тим часом росармія готується відновити наступ у напрямках населених пунктів Ізюм та Слов’янськ. А поки утримує зайняті позиції й намагається не допустити просування українських військ.
Ситуація на інших напрямках станом на 18.00 31 травня така:
- окупанти завдали ракетного авіаудару по підрозділах українських військ у Сумській області з літаків Су-30СМ. Також тривають артилерійські та мінометні обстріли прикордонних населених пунктів.
- на Донецькому загарбники проводять активні штурмові дії на Сєверодонецькому та Бахмутському напрямках. Бої тривають. Росіяни намагаються встановити повний контроль над Сєвєродонецьком і оточити підрозділи Сил оборони України. Також рашисти готуються до наступу в напрямках населених пунктів Сіверськ та Райгородок.
- на Курахівському - без активних бойових дій. Російські окупанти здійснювали вогневе ураження наших військ із застосуванням артилерії.
- на Південнобузькому загарбники проводять мінування узбережжя річки Інгулець на ділянках можливих дій підрозділів українських військ. Ведуть контрбатарейну боротьбу і завдали авіаційних ударів із залученням армійської авіації в районі населеного пункту Давидів Брід Херсонської області.
- у Чорному та Азовському морях російські кораблі продовжують ізолювати район бойових дій. Ворожий носій високоточної зброї, фрегат "Адмірал Макаров" перебуває в готовності до застосування крилатих ракет "Калібр", їх на борту налічують до 8 штук.