Білорусь знімає зі зберігання свої танки і БМП, може передати Росії, - Генштаб

Тим часом росармія готується відновити наступ на Ізюм та Слов’янськ.

У Білорусі з баз зберігання знімають танки і бойові машини піхоти. Не виключено що їх можуть передати Росії для поповнення поточних втрат.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Тим часом росармія готується відновити наступ у напрямках населених пунктів Ізюм та Слов’янськ. А поки утримує зайняті позиції й намагається не допустити просування українських військ.

Ситуація на інших напрямках станом на 18.00 31 травня така: