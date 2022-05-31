Шостий пішов: санкційний тиск на Росію посилюється

До шостого пакету антиросійських санкцій вдалося включити нафтове ембарго – щоправда, часткове. Україна вимагала впровадження нафтового ембарго з перших днів повномасштабного вторгнення, однак досі це питання було, вочевидь, «не на часі».

ЄС домовився про шостий пакет антиросійських санкцій, до якого входить часткове нафтове ембарго. Між першим, другим і третім санкційними пакетами минули лічені дні, між третім, четвертим і п’ятим – тижні, між п’ятим і шостим – ледь не два місяці.

Упродовж усього цього часу до санкцій, ініційованих Великою Британією, США і Євросоюзом, приєднувалися десятки країн, сотні найбільших і найвідоміших компаній світу оголошували про припинення співпраці та вихід з російського ринку на знак протесту проти її невиправданої і жорстокої агресії щодо України.

Станом на 7 березня 2022-го Росія за кількістю санкцій, впроваджених проти неї, обійшла Іран, Сирію та Північну Корею: кількість санкційних заходів, вжитих щодо РФ, перевищила 5530.

Стосовно Ірану упродовж десятиліття було впроваджено 3616 санкцій, переважно через ядерну програму та підтримку тероризму. Росія лише за 10 днів після вторгнення в Україну стала об'єктом 2778 нових санкцій.

Найбільше санкцій щодо Росії на той час запровадила Швейцарія - 568; ЄС наклав 518 обмежувальних заходів, Франція - 512, США - 243. І цей процес триває, хоча, можливо, й не так швидко і невблаганно, як би нам того хотілося. (Читайте також: Назад у минуле: як світ відрізає Росію від глобальної економіки)

Отже, нагадаємо, з чого складалися попередні п’ять пакетів, за допомогою яких світова спільнота тисне на країну-агресорку.

Перший

Хто: Велика Британія, США, ЄС,

Коли: 22-23 лютого 2022 року

Що передбачав:

22 лютого, тобто за дві доби до початку повномасштабного вторгнення, Велика Британія запровадила санкції проти пʼяти російських банків та трьох олігархів.

Обмеження проти фінансових установ стосувалися банків "Россия", Промсвязьбанк, "Индустриальный сберегательный банк" і Black Sea Bank та Генбанк. Персональні санкції – братів Ротенбергів та ще одного члена клану Путіна Геннадія Тимченка.

Велика Британія стала першою державою, яка впровадила конкретні антиросійські санкції після визнання Росією "незалежності" ОРДЛО, що включало офіційний дозвіл на введення військ Росії на територію Донеччини та Луганщини.

Того ж дня про перший пакет санкцій проти Росії оголосив президент США Джо Байден.

"Учора Володимир Путін визнав два регони України як незалежні. Він сказав, що це суверенні території. Вони оголосили, що Росія просто відрізає собі частину території України", – сказав він у телезверненні.

Перший пакет санкцій передбачав:

повне блокування двох російських банків: "Внешэкономбанк" та військового банку "Промсвязьбанк";

санкції проти російського суверенного боргу;

санкції проти російських еліт та їхніх родин;

заморожування будівництва газопроводу "Північний потік-2".

Президент США пообіцяв, що у випадку продовження агресії проти України "ціна для Росії буде ще більшою". Водночас він зазначив, що час відвернути найгірший сценарій ще є.

23 лютого санкції щодо Росії офіційно запровадив ЄС, закликавши Росію скасувати визнання самопроголошених республік.

Пакет санкцій включав:

адресні санкції проти 351 депутата Держдуми, які 15 лютого проголосували за звернення до російського президента щодо визнання "ЛДНР";

санкції проти 27 високопосадовців РФ та компаній, "які відіграли роль у підриві чи загрозі територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України". До них у ЄС віднесли урядовців, причетних до незаконних рішень; банки та підприємців/олігархів, які підтримують фінансово або матеріально російські операції на Донецькій та Луганській територіях або отримують з них вигоду; старших офіцерів, які зіграли роль у вторгненні та діях з дестабілізації обстановки; та осіб, відповідальних за ведення дезінформаційної війни проти України;

"заморожування" активів та заборону на надання коштів особам та організаціям, включеним до переліку. Крім того, заборонили підсанкційним особам в'їжджати на територію ЄС або проїжджати через неї.

Нові заходи спрямовувалися також на торгівлю з двох непідконтрольних уряду регіонів у ЄС та ЄС, щоб гарантувати, що винні ясно відчують економічні наслідки своїх незаконних та агресивних дій.

ЄС застосував також певні фінансові обмеження.

Під санкції ЄС потрапили російські пропагандисти включно з речницею МЗС РФ Марією Захаровою.

24 лютого Канада скасувала дозволи на імпорт з Росії і не видаватиме нових. Також країна запровадила нові санкції проти 58 осіб та організацій, пов'язаних з РФ. Це політична еліта РФ і члени сімей, члени радбезу, приватна військова компанія Вагнера, а також великі російські банки.

Другий

Хто: ЄС, США, Канада, Великобританія, Японія, Швейцарія тощо

Коли: 26 лютого 2022 року

Що передбачав:

Санкції запровадили зокрема проти президента Росії Володимира Путіна, міністра закордонних справ Сергія Лаврова, прем'єр-міністра РФ Михайла Мішустіна, заступника голови ради безпеки Дмитра Медведєва, спеціального представника президента з питань природоохоронної діяльності, екології та транспорту Сергія Іванова, голови МВС Володимира Колокольцева.

Санкції наклали також на депутатів російської Держдуми і деяких білоруських високопосадовців.

Обмежувальні заходи торкнулися і міністра оборони РФ Сергія Шойгу та начальника Генерального штабу Валерія Герасимова.

Євросоюз заборонив продаж Росії літаків і запчастин до них.

Заборона була покликана "погіршити один із ключових секторів російської економіки та пересування в межах країни, оскільки три чверті нинішнього комерційного авіапарку Росії побудовано в ЄС, США та Канаді".

32 країни закрили небо для російських авіакомпаній.

Третій

Хто: США, ЄС, Канада, Велика Британія

Коли: 28 лютого 2022-го

Що передбачав:

Третій пакет санкцій проти Росії був націлений на Центральний банк РФ, Міністерство фінансів і суверенний інвестфонд.

"У кооперації з партнерами США запроваджують подальші заходи проти російської фінансової системи у відповідь на війну, яку Росія продовжує вести проти України", – йшлося в заяві держсекретаря США Ентоні Блінкена.

США заборонили своїм громадянам здійснювати будь-які операції за участю Центрального банку РФ, Фонду національного багатства або Міністерства фінансів.

Було також відключено частину російських банків від системи SWIFT: ВТБ, Новікомбанк, Радкомбанк, Промсвязьбанк тощо.

Скасовувалася програма «золотих паспортів» для інвесторів із Росії.

Крім того, блокувальні санкції запроваджувалися проти Російського фонду прямих інвестицій, двох його дочірніх компаній і генерального директора Кирила Дмитрієва. Цей фонд підконтрольний президенту Володимиру Путіну та його найближчому оточенню.

8 березня США заборонили імпорт російської нафти, газу та енергоносіїв. Російський імпорт становив на американському ринку приблизно 8%.

Услід за США імпорт російської нафти заборонила Велика Британія.

Четвертий

Хто: Європейський Союз

Коли: 14 березня 2022 року

Що передбачав:

Четвертий пакет був спрямований проти фізичних і юридичних осіб, причетних до агресії проти України, а також проти низки секторів російської економіки.

Посли ЄС також схвалили заяву до Світової організації торгівлі, де йдеться про скасування переваг, якими РФ користується як член організації, та про припинення розгляду заявки Білорусі на вступ до СОТ.

Четвертий пакет санкцій передбачав:

заборону всіх фінансових трансакцій для визначених російських підприємств державної власності;

заборону на доступ до будь-яких кредитних рейтингових послуг або до будь-якої підписки на отримання послуг у зв’язку з кредитним рейтингом для всіх російських фізичних осіб та установ;

розширення переліку осіб, пов’язаних з російським оборонно-промисловим комплексом, на яких накладалися жорсткіші експортні обмеження щодо товарів подвійного призначення та товарів і технологій, які можуть сприяти технологічному поліпшенню оборонного та безпекового сектору Росії;

заборону нових інвестицій в енергетичний сектор Росії, крім цивільної ядерної енергетики та імпорту «певних енергетичних продуктів» до Євросоюзу;

комплексні експортні обмеження на обладнання, технології та послуги для енергетичної галузі;

торгові обмеження щодо російських чавуну та сталі, а також експорту до Росії предметів розкоші;

обмеження для ключових компаній у військовій сфері, у секторах авіації, виробництва товарів подвійного призначення, у суднобудівництві та галузі машинобудування.

Крім того, ЄС вирішив накласти санкції на ключових олігархів, лобістів і пропагандистів Кремля.

П'ятий

Хто: Європейський Союз.

Коли: Затверджений 7 квітня 2002 року, набув чинності 8 квітня.

Що передбачав:

П’ятий пакет санкцій проти Росії ЄС затвердив після свідчень про звірства росіян на Київщині.

Як і очікувалося, пакет містив нові персональні санкції проти російських олігархів, пропагандистів, військового та безпекового апаратів РФ та ключових осіб з промислового та технологічного сектору.

Країни ЄС також схвалили запровадження вугільного ембарго, проте аж із серпня.

«Мета наших санкцій – зупинити безрозсудну, нелюдську та агресивну поведінку російських військ і дати зрозуміти особам, які ухвалюють рішення у Кремлі, що їхня незаконна агресія дорого обходиться», – повідомив верховний представник із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель.

П'ятий пакет санкцій передбачав:

заборону на купівлю, імпорт або передачу вугілля та інших твердих копалин палива в ЄС з Росії із серпня 2022 року. Імпорт вугілля в ЄС зараз становить 8 млрд євро на рік;

заборону доступу до портів ЄС суднам, зареєстрованим під прапором Росії. Можливі винятки для сільськогосподарської продукції та харчових продуктів, гуманітарної допомоги та енергоресурсів;

заборону на перевезення територією ЄС автотранспортним операторам з РФ і Білорусі. Винятки зроблено для медичних та продовольчих товарів, а також для автомобільного транспорту з гуманітарною метою;

подальші заборони на експорт, націлені на пальне для реактивних двигунів та інші товари, такі як квантові комп'ютери та передові напівпровідники, високотехнологічна електроніка, програмне забезпечення, транспортне обладнання, а також нові заборони на імпорт таких продуктів, як деревина, цемент, добрива, морепродукти та спиртні напої. Узгоджені заборони на експорт та імпорт становлять 10 млрд євро та 5,5 млрд євро відповідно;

заборону на участь російських компаній у державних закупівлях у країнах ЄС та виключення будь-якої фінансової підтримки російських державних органів. Заборона на депозити розширюється на криптогаманці, а також забороняється продаж банкнот та обігових цінних паперів, номінованих у будь-якій офіційній валюті держав-членів ЄС, Росії та Білорусі;

повну заборону на операції з чотирма ключовими російськими банками, на які припадає 23% ринку російського банківського сектору. Таким чином, вони будуть повністю відрізані від ринків ЄС;

санкції проти компаній, продукція чи технології яких відіграли роль у вторгненні, ключових олігархів та бізнесменів, кремлівських високопосадовців, пропагандистів, які систематично розповсюджують кремлівський наратив про військову агресію Росії в Україні, а також членів сімей осіб, які вже перебувають під санкціями.

Шостий

Хто: Європейський Союз

Коли: Після офіційного схвалення всіма 27 країнами євроблоку затверджуватиме Єврорада.

Що передбачає:

Уряди європейських країн домовилися максимально тиснути на РФ з метою припинення війни. Зокрема вирішено заборонити понад дві третини імпорту нафти з Росії морським шляхом, відрізаючи «величезне джерело фінансування її військової машини».

Інші обмеження передбачають:

відключення найбільшого російського банку «Сбербанк» від міжнародної міжбанківської системи платежів SWIFT;

блокування трансляції трьох державних мовників Росії в ЄС;

розширення списку російських підсанкційних осіб, відповідальних за воєнні злочини в Україні.

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що санкції дозволять скоротити близько 90% імпорту нафти з Росії до ЄС до кінця року: «У Версалі ми домовилися якнайшвидше відмовитися від залежності від російського газу, нафти та вугілля».

Дві третини російської нафти, що імпортується ЄС, надходить морським шляхом, одна третина – трубопроводом «Дружба». Коли підключені до трубопроводу Польща та Німеччина до кінця року перестануть її купувати, ембарго охопить 90% всього імпорту з Росії. Інші 10% будуть тимчасово звільнені від ембарго, аби Угорщина, яка не має виходу до моря і була основним противником угоди, разом зі Словаччиною та Чехією, прив'язаних до південної частини трубопроводу, мали доступ до сировини, замінити який нелегко».

Bloomberg вважає, що через нафтове ембарго Росія може втратити близько 10 млрд доларів на рік.

МЗС України подякувало Євросоюзу за шостий пакет санкцій проти Росії і закликало готувати сьомий...