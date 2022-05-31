Рада планує внести зміни до бюджету та дозволити дистанційне голосування

Крім того, депутати будуть голосувати за нове свято.

На черговому засіданні 31 березня Верховна Рада України планує збільшити видаткову частину цьогорічного держбюджету на 287 млрд грн. Також депутати мають проголосувати у першому читанні за законопроєкт щодо проведення дистанційних засідань парламенту.

Крім того, вони можуть розглянути кадрове питання про звільнення Уповноваженої ВРУ з прав людини Людмили Денісової.Про це у ТГ повідомив народний депутат фракції "Голос" Ярослав Железняк.

"Сьогодні буде одинадцяте пленарне засідання після початку війни. Почнуть з виступу Президентки Словаччини Зузани Чапутової", – написав нардеп.

За його словами, Верховна Рада на пленарному засіданні планує внести зміни до Державного бюджету, розглянути закони щодо волонтерської діяльності, ввести персональні санкції щодо очільників РПЦ, встановити нове державне свято – "День Української Державності" на 28 липня.

На порядку денному:

7413 – збільшення видатків Бюджету на 287 млрд грн, у тому числі додаткові гроші на програму "єДопомога"

7363 – підтримка волонтерської діяльності, у тому числі надання правової, фінансової, організаційної, методичної, інформаційної допомоги волонтерам

7364 – зміни податкового законодавства спрямовані на підтримку волонтерської діяльності

7280 – визначення вичерпного переліку обставин, за яких не поширюються обмеження щодо допустимої вартості одержаних подарунків державними службовцями

7394 – звернення ВРУ до ЮНЕСКО щодо виключення РФ

7401 – сприяння перероблюванню зернових в Україні шляхом забезпечення сприятливих умов для виробництва спирту етилового денатурованого та біоетанолу

7347 – припинення аудиторської діяльності в Україні аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, які пов’язані з РФ. Також спрощення умов аудиту та аудиторської діяльності

7325 – на період воєнного стану зупинка дії положень щодо тривалості освітнього процесу та кількості учнів у класі. Також продовження дії договорів з директорами шкіл

5656 – врегулювання питання зарахування до державного та місцевих бюджетів адміністративного збору за державну реєстрацію у сфері містобудівної діяльності

7307 – прискорення процедур оренди для розміщення підприємств оборонно-промислового комплексу

7129 – дистанційне голосування у ВРУ

7402 – спрощення в умовах воєнного стану набуття контролю державою над підприємствами, установами, організаціями, що належать до сфери управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, господарськими товариствами

7345 – особливості діяльності Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення під час воєнного стану

7332 – звернення до РНБО щодо застосування персональних санкцій проти представників РПЦ (Кирила-Гундяєва та Іларіона, Балашова, Шевкунова)

4225 – введення терміну Національного військового меморіального кладовища та визначення особливостей його правового статусу на законодавчому рівні

7342 – придбання коштом грошей на рахунках АРМА військових облігацій

5864 – встановлення 28 липня державне свято «День Української Державності»

6070-1 – порядок реєстрації сільськогосподарської техніки

7310 – запровадження спрощеного порядку встановлення фактів народження або смерті особи в межах території, на якій діє воєнний чи надзвичайний стан

7315 – можливість надання інформації про суд, предмет позову, місце, дату і час судового засідання, з використанням Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, в тому числі з використанням «Дія»

7367 – обов’язкове забезпечення журналістів в райони ведення воєнних (бойових) дій засобами, призначеними для захисту від уражень вогнепальної зброї, а також обов’язкове страхування

6485 – створення умов для запровадження комплексної термомодернізації будівель

Нардеп також додав, що "питання про звільнення омбудсмена (Людмили Денисової) в порядку денному з'явиться теж".

Нагадаємо, фракція "Слуга народу" на засіданні вирішила ініціювати висловлення Денісовій недовіри з її подальшим звільненням. Депутати зібрали підписи. Після цього питання про звільнення омбудсмена має бути розглянуте парламентським комітетом, а потім – на засіданні Верховної Ради.