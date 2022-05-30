Подоляк: "НАТО взагалі боїться, ми ж зрозуміли, що НАТО – це альянс для Голлівуду, красивий бренд"

Альтернативою блоку є створення іншого військового альянсу, члени якого будуть готові протягом 72 годин ухвалити рішення про підтримку коштами, зброєю і військами чи консультаціями.

Радник голови Офісу президента, учасник перемовної групи Михайло Подоляк вважає, що НАТО нині існує як бренд, однак було б правильним рішенням прийняти Україну до блоку до або зразу після початку повномасштабного вторгнення Росії.

В інтервʼю LB він висловив думку, що позиція захисту винятково членів Альянсу виглядає дивною, враховуючи те, що третина Європи зараз у війні.

"НАТО взагалі боїться, ми ж зрозуміли, що НАТО – це альянс для Голлівуду, це красивий бренд. Вони проводять саміти, на яких хвалять себе, вішають собі медальки за якісь теоретичні рішення", – заявив Подоляк.

На його погляд, альтернативою НАТО є створення військових альянсів, які дійсно будуть забезпечувати глобальну безпеку. Це блок, до якого мають увійти країни, що готові упродовж 72 годин ухвалювати рішення про допомогу зброєю, грошима, консультаціями та військами.

"Треба, щоб були альянси, які дійсно готові втручатись у ситуацію. У світі існують лише декілька варварських країн. Я не буду їх називати, ми розуміємо, їх фактично по пальцях однієї руки можемо порахувати. Дві з них мають потужний потенціал для того, щоб атакувати глобальну безпеку", – наголосив він.

Подоляк вважає, що нормальним рішенням було б прийняти Україну в НАТО або напередодні, або зразу після повномасштабного вторгнення Росії.

"Так, за прискореною процедурою. Це відповідальна політика, і це якраз про цінності і про гуманітарну місію. Тому все юридично достатньо просто. Але якщо ти боїшся, а ми зараз повертаємося до політичних еліт, якщо ти любиш сидіти на якихось самітах, де просто всі один одного нахвалюють, – це зовсім інша справа. У мене ще питання виникає: а якщо дійсно якийсь член НАТО чи кандидат у члени НАТО отримає свою війну, ми можемо очікувати, що Альянс втрутиться? Чи почнуться консультації тижнями?" – зазначив він.

Нагадаємо, після повного вторгнення РФ до України НАТО вирішило за прискореною процедурою прийняти Фінляндію і Швецію.

Президент України Володимир Зеленський у квітні зазначав: якщо НАТО запропонує завтра Україні вступити в Альянс, Україна вступить. На його думку, третина країн-членів НАТО проти вступу України через те, що бояться Росії.