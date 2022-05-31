Депутати провалили включення до порядку денного законопроєкту про дистанційне голосування парламенту

Народні депутати на черговому засіданні 31 травня не змогли включити до порядку денного проєкт закону про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо проведення дистанційних засідань парламенту. За включення проголосували лише 178 нардепів.

Про це LB повідомили декілька джерел у Раді.

Лише 160 депутатів зі "Слуги народу" (з 228 зареєстрованих) голосували "за". Також "за" голосували депутати колишньої фракції ОПЗЖ. А саме: 9 членів з групи "Платформа за життя та мир" та 4 з "Відновлення України". "За" проголосували 3 члени групи "За майбутнє" та 2 позафракційні. Всі інші фракції: "Європейська солідарність", "Батьківщина", "Голос" та група "Довіра" — "проти".

Проєкт закону передбачав, що під час дії воєнного стану засідання Верховної Ради України можуть проводитися віддалено, в режимі відеоконференції (тобто дистанційно), зі здійсненням відеофіксації народних депутатів України, які по відео приєдналися до участі в такому засіданні.

Фото: Ярослав Железняк

При цьому "відкритість і гласність дистанційного засідання забезпечуватиметься шляхом його прямої трансляції по телебаченню і радіо, на офіційному вебсайті Верховної Ради України, а також в інший спосіб, що не суперечить законодавству (крім випадку проведення закритого дистанційного засідання)", — йдеться в пояснювальній записці.

Пропонувалося, що під час дистанційного засідання голосування "відбувається шляхом підняття руки із зазначенням народним депутатом України позиції «за», «проти» або «утримався»".

"Після завершення голосування всіма народними депутатами України, які беруть участь у дистанційному засіданні Верховної Ради України в режимі відеоконференції, голова Лічильної комісії або визначений Лічильною комісією представник з її складу доповідає про результати голосування за законопроєкт, проєкт іншого акта, після чого головуючий оголошує рішення, прийняте Верховною Радою України. Також слід зазначити, що Лічильна комісія уповноважується здійснювати контроль за дотриманням порядку голосування при проведенні дистанційних засідань", — написано в документі.

Нагадаємо, у березні перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко говорив, що 8 березня до парламенту внесли законопроєкт 7129, що пропонував дозволити дистанційні голосування. За його словами, законопроєкт передбачає "можливість дистанційної форми не як основної. Та має чіткі обмеження і запобіжники для використання такої форми роботи".