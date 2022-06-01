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Рятуючи обличчя Путіну, можна втратити власне, - Тимошенко на саміті ЄНП

Політик наголосила, що демократія і безпека в Європі мусять стати неподільними.

Рятуючи обличчя Путіну, можна втратити власне, - Тимошенко на саміті ЄНП
Фото: ba.org.ua

Щоби реально завершити війну і домогтися стійкого миру, потрібно розгромити російську армію та повалити режим Путіна, а для цього Україні від ЄС потрібні єдність, зброя та санкції. Про це заявила лідерка партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко, виступаючи під час Конгресу Європейської народної партії (ЄНП) у Роттердамі.

«Ті, хто закликають «врятувати обличчя Путіну», є його співучасниками і ризикують втратити власне обличчя назавжди! Будь-яка угода з кремлем – це не завершення війни, це гарантія нових воєн у майбутньому. Тільки розгром російської армії та режиму Путіна призведе до швидкого припинення війни і стійкого миру!» – наголосила вона.

За словами Тимошенко, формула спільної перемоги вільного світу над Кремлем – це єдність, зброя та санкції.

Політик наголосила, що демократія й безпека в Європі мусять стати неподільними. Це означає, що всі країни, які сповідують спільні європейські цінності й готові їх захищати, мають стати членами ЄС і НАТО. Авторитарні країни мають залишитись за муром цивілізації та в повній ізоляції, зі зруйнованими економіками й небоєздатними арміями.

Тому Юлія Тимошенко закликала присутніх усіляко сприяти наданню Україні членства в ЄС та НАТО.

«Іноді складається враження, що Україна, Молдова і Грузія на колінах випрошують членство в ЄС, нібито всупереч інтересам країн-членів. Але це категорично не так. Усі країни Європи зацікавлені в тому, щоб ніколи не було війни і дестабілізації. Це можливо лише тоді, коли росія не зможе шантажувати й погрожувати війною іншим, бо вони будуть надійно захищені членством в ЄС і НАТО. Саме це гарантуватиме стабільність і довгостроковий мир в Європі», – підкреслила вона.

На переконання Юлії Тимошенко, якщо ЄС і на цей раз не усвідомить важливість своєї місії та відмовить нашим країнам у набутті членства, це призведе до утворення альтернативних союзів на європейському континенті й посилить загрозу дезінтеграції Євросоюзу.

Окрім того, Голова партії «Батьківщина» закликала Європейську народну партію взяти лідерство в зміні порядку ухвалення рішень у ЄС у сфері безпеки і зовнішньої політики з консенсусу на кваліфіковану більшість.

«Це дасть можливість розблокувати ухвалення будь-яких важливих рішень, покласти край фатальній залежності від Росії, ввести повне ембарго на російські енергоносії та зняти перешкоди для забезпечення України зброєю. Після прийняття цього рішення кремль більше не зможе експортувати до ваших країн разом з нафтою, газом і горілкою нестабільність, корупцію і війну!» – додала вона.

На Конгресі ключовими темами стали захист демократії та демонстрація підтримки й солідарності з українською нацією, яка в цей драматичний момент для своєї країни та європейського континенту бореться не тільки за свою свободу та майбутнє, а й за ті цінності, на основі яких було створено Європейський Союз.

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