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Посол США відвідала Гостомельський аеропорт

Це була перша поїздка Бріджет Брінк за межі Києва.

Посол США відвідала Гостомельський аеропорт
Фото: Бріджет Брінк

Посол США в Україні Бріджет Брінк відвідала місце однієї з перших перемог української армії над російськими окупантами.

Про це у Twitter повідомила посол США в Україні Бріджет Брінк. 

“Під час моєї першої поїздки за межі Києва я відвідала аеропорт Гостомель, де билися українські воїни, і перемогли в одній із перших важливих битв у війні”, - повідомила Бріджет Брінк.

Вона додала, що її думки разом з Донбасом, де зараз відбувається вирішальна битва.

Нагадаємо, вчора, 30 травня, посол США в Україні Бріджет Брінк вручила вірчі грамоти Міністерству закордонних справ України та розпочала обговорення того, як США можуть підтримати Україну.

Брінк була призначена на посаду посла в Україні 18 травня. 28 травня посол США в Україні отримала візу для роботи в нашій країні.

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