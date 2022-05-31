Дистанційне голосування в парламенті - крок до диктатури, – Геращенко

Фракція «Європейська Солідарність» виступає категорично проти пропозиції введення дистанційного голосування у Верховній Раді України, адже це свідчитиме про остаточну втрату суб’єктності українського парламенту. Про це заявила співголова фракції «Європейська Солідарність» Ірина Геращенко на своїй сторінці в Facebook.

«Зненацька в пропозиціях роботи парламенту знову вигулькнув законопроєкт про дистанційне голосування. Його з маніакальною впертістю намагаються протягти керівна партія, не проти залишки ОПЗЖ, що теж показово», – зазначає вона.

«Дистанційне голосування під різними соусами нав’язують суспільству вже 2 роки. То під приводом COVID, потім активізували ці спроби з початком повномасштабної агресії, тепер знову розповідають про повітряні тривоги, загрози тощо», – додала народна депутатка.

«Наші ЗСУ воюють не віртуально і не дистанційно. Парламент всі ці місяці голосує, приймає високих іноземних гостей, які не бояться приїжджати, Київ не втік, то ж і депутати мають працювати на своїх робочих місцях», – зауважила Геращенко.

«Ми розглядаємо спробу нав’язати дистанційне голосування як остаточну втрату суб’єктності Верховної Ради і підготовку до просування ідеї електронного голосування на виборах. Бо в деяких головах майбутні вибори вже важливіші за закінчення війни і перемогу», – наголосила вона.

«Ми вважаємо, що дистанційне голосування в парламенті – це ще один крок до диктатури. І тому будемо категорично проти таких ініціатив», – резюмувала Геращенко.