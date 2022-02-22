Великобританія вводить санкції проти пʼяти банків Росії та трьох олігархів

Персональні обмеження ввели проти Ротенбергів і Тимченка – людей з орбіти Путіна.

Великобританя вводить санкції проти пʼяти російських банків та трьох олігархів.

Про це оголосив премʼєр-міністр Борис Джонсон, пише The Guardian.

Персональні санкції стосуються Ротенбергів та Геннадія Тимченка.

Будь-які активи, якими вони володіють у Британії, будуть заморожені, а їм самим заборонено вʼїзд. Також усім британським фізичним та юридичним особам заборонено мати з ними будь-які справи.

Обмеження проти фінансових установ стосуються банків "Россия", Промсвязьбанк, "Индустриальный сберегательный банк" і Black Sea Bank та Генбанк.

Це перший пакет санкцій. Джонсон попередив, що вони продовжаться, якщо Путін продовжить ескалацію. Великобританія стала першою державою, що впровадила конкретні антиросійські санкції після визнання Росією "незалежності" ОРДЛО, що включає офіційний дозвіл на введення військ Росії на територію Донеччини та Луганщини.

Премʼєр-міністр зауважив, що введення російських військ на незалежні території України прирівнюються до вторгнення. Росія заперечує Україну як державу та визнає її існування як смертельну загрозу для цілісноті своєї країни. Але це є лише приводом для вторгнення в Україну.

Британський премʼєр попередив, що всі мають підготуватися до "затяжної кризи", але підкреслив, що авантюра Путіна має провалитися. Джонсон раніше говорив, що основний пакет санкцій залишається на випадок ще більшого погіршення ситуації.

Аркадій Ротенберг – мільярдер, є близьким соратником президента РФ Володимира Путіна. Вже перебуває під санкціями США, ЄС і України за участь в окупації Криму.

За даними Фонду боротьби з корупцією Олексія Навального, Ротенберг володіє сотнею компаній, які отримують багатомільярдні державні замовлення поза конкурсом завдяки дружбі з Путіним.

Борис Ротенберг – брат Аркадія, співвласник і член радни директорів банку "Північний морський шлях".

Геннадій Тимченко – олігарх, власник приватної Volga Group, що займається інвестиціями в енергетичні та транспортні активи.

На тілі ескалації безпекової ситуації Британія попереджала, що може ввести персональні санкції проти російських олігархів включно до конфіскації їхньої вланості.