​МЗС відкликає з Москви тимчасового повіреного у справах України Покотила

Зазначається, що Василь Покотило був викликаний в Україну для проведення консультацій.

Міністерство закордонних справ відкликає з Москви тимчасового повіреного у справах України в РФ Василя Покотила.

Про це повідомила пресслужба МЗС.

"Міністерство закордонних справ України повідомляє, що у зв’язку з ухваленням керівництвом Російської Федерації протиправних рішень щодо визнання «незалежності» створених нею квазі-утворень на тимчасово окупованих територіях України – так званих «Луганської Народної Республіки» та «Донецької Народної Республіки», тимчасовий повірений у справах України в Російській Федерації Василь Покотило був викликаний в Україну для проведення консультацій", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вчора президент Росії Володимир Путін розпорядився ввести російські війська в окуповані райони Донецької та Луганської областей, визнані напередодні Москвою незалежними "республіками".

МЗС України надіслало президенту Володимиру Зеленському запит щодо розгляду питання розриву дипломатичних відносин із Росією. Як відомо, статут ООН передбачає можливість розриву дипломатичних відносин відповідно до рішення Ради Безпеки як засіб впливу на державу, винну в створенні загрози міжнародному миру.

Зеленський також не виключив введення воєнного стану в разі подальшої ескалації.