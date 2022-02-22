Міністерство оборони Німеччини заявило про готовність до діалогу з Росією, але засудило визнання ОРДЛО

"Наша лінія зрозуміла: ми спираємося на чітке та надійне стримування і все ще готові до діалогу".

Німеччина засуджує порушення міжнародного права Росією, яка вона вчинила "визнанням незалежності" тимчасово окупованих частин Донеччини і Луганщини.

Водночас ФРН готова до діалогу з Росією. Про це йдеться у заяві міністерства оборони Німеччини, поширеній у Twitter.

"Порушення Росією міжнародного права неприйнятне. Наша лінія зрозуміла: ми спираємося на чітке та надійне стримування і все ще готові до діалогу. З нашими партнерами і союзниками в ЄС і НАТО ми говоримо одним голосом", – зазначається в повідомленні.

Der russische Völkerrechtsbruch ist völlig inakzeptabel. Unsere Linie ist eindeutig: Wir setzen auf klare und glaubwürdige Abschreckung - und bleiben bereit zum Dialog. Mit unseren Partnern und Verbündeten in EU und #NATO sprechen wir mit einer Stimme: pic.twitter.com/z6Qf4U9B1D — Verteidigungsministerium (@BMVg_Bundeswehr) February 22, 2022

Нагадаємо, високий представник ЄС Жозеп Боррель назвав визнання Росією окупованих нею територій Донецької та Луганської областей незалежними "республіками" грубим порушенням міжнародного права. Він також пообіцяв, що ЄС надасть рішучу відповідь на дії Москви у вигляді санкцій.

Поки що нові санкції впровадили в США, але проти нелегітимних самопроголошених республік. Вони передбачають заборону громадянам США інвестувати в "ДНР" і "ЛНР", ввозити у Штати будь-які товари, послуги і технології з цих регіонів, а також експортувати прямо або побічно товари із США в ОРДЛО. Ці обмежувальні заходи не входять до пакету обіцяних санкцій на випадок вторгнення.

За словами анонміного співрозмовників Reuters у адміністрації американського президента Джо Байдена, рішення президента РФ Володимира Путіна офіційно відправити війська в ОРДЛО не є масштабним вторгненням, яке потягне за собою розширений пакет санкцій. Інший співрозмовник видання серед посадовців сказав, що США будуть продовжувати дипломатичні перемовини з Росією, поки "танки не покотяться".