Рахманін закликав президента оголосити спрощену мобілізацію

Він також підтримує введення воєнного стану в окремих областях України.

Народний депутат фракції "Голос", член Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Сергій Рахманін вважає, що Україні після "визнання незалежності" ОРДЛО з боку Росії слід готуватися до часткового впровадження воєнного стану.

Про це він повідомив журналістам у кулуарах парламенту, передає кореспондент LB.ua.

"Йдеться про запровадження воєнного стану щонайменше на території Донецької і Луганської областей, а бажано – на території всіх областей, які межують з Росією та Білоруссю. Чому це потрібно? Запровадження воєнного стану і оголошення війни – різні речі. Розмова про те, що це буде сіяти паніку – це ні про що, тому що насправді паніку буде сіяти безвідповідальність і бездіяльність влади", – зазначив він.

За його словами, воєнний стан потрібний, адже він впроваджує цілу систему для забезпечення національної безпеки.

"Це означає цілодобову охорону і оборону тактичних обʼєктів, патрулювання, стоп-колеса, закриття кордонів, комендантська година – ціла низка речей, покликаних убезпечити нас від небажаних наслідків. Це передавання в тих територіях, які можуть піддаватися агресії, влади з рук цивільних до рук військових", – зазначив Рахманін.

Він підкреслив, що в будь-який момент воєнний стан можна скасувати.

Нардеп додав, що необхідно також почати мобілізацію за спрощеною процедурою – без оголошення воєнного стану та згоди Верховної Ради.

"Це дозволяє негайно мобілізувати до Збройних сил резервістів першої черги, тобто людей з бойовим досвідом. Треба негайно укомплектувати всі бригади", – додав Рахманін.

Парламенту, на його погляд, необхідно негайно скасувати закон про особливий статус ОРДЛО, оскільки Росія не виконує Мінські домовленості. Також треба скасувати закон про амністію, навіть враховуючи, що він не був підписаний головою Верховної Ради.

Рахманін також підтримує запровадження так званої безпілотної зони над Україною вздовж кордонів.

“У разі виникнення серйозної воєнної ескалації в нас можуть виникнути серйозні проблеми в разі, якщо ворог застосує авіацію. На сьогодні такий варіант є малоймовірним, але можливим", – зауважив народний депутат.

Нагадаємо, учора президент РФ Володимир Путін оголосив про визнання "незалежності" нелегітимних формувань "ДНР" і "ЛНР", які є тимчасово окупованими частинами Донецької і Луганської областей. Він звернувся до Федеральних зборів із завданням ратифікувати це. Ратифікація запланована вже на сьогодні.

Пізніше Путін розпорядився ввести російські війська в окуповані райони Донецької та Луганської областей.