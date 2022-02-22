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У Києві з гранатомета вистрілили по адвокатській конторі на Дегтярівській

Унаслідок пострілу з РПГ-26 пошкоджено вікна і фасад будівлі, ніхто не постраждав.

Уночі 22 лютого на вулиці Дегтярівській, 25А у Шевченківському районі Києва пролунав вибух. Невідомі здійснили постріл із РПГ-26 по будівлі, в якій розташована адвокатська контора. 

Попередньо встановлено, що приміщення пошкоджено внаслідок пострілу з РПГ-26. Подія кваліфікована як хуліганство. Ніхто не постраждав, повідомляють у столичній поліції.

За фактом пошкодження будівлі у Шевченківському районі столиці розпочато кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють причетних до злочину осіб. Слідство розглядає кілька версій вчиненого, основна з яких – професійна діяльність адвокатів.

Фото з місця події оприлюднив "Київ Оперативний".

"Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років", – повідомляють у поліції.

Слідство триває.

Як повідомляли, раніше на столичній Дарниці 27-річний місцевий мешканець вистрелив із пістолета в будівельника, який займався ремонтом у квартирі поверхом вище. Потерпілого госпіталізували, а стрілка затримали за хуліганство.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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