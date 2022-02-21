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Внаслідок обстрілів бойовиків загинув мешканець Донеччини

Злочин задокументувала група з контролю за дотриманням Мінського протоколу.

Внаслідок обстрілів бойовиків загинув мешканець Донеччини
Фото: Голова Донецької ОДА Павло Кириленко

Сьогодні окупанти обстріляли селище Новолуганське Донецької області. В результатів обстрілів загинув мешканець селища.

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко на своїй Facebook-сторінці.

"В результаті обстрілу з боку бойовиків ДНР загинув Громадянин України ШИРОКІЙ РОМАН МИКОЛАЙОВИЧ, 27.02.1970р.н., зареєстрований Донецька область, Бахмутський район, н.п. Новолуганське, будинок 4", - написав Геращенко.

Радник зазначив, що "злочин задокументований СЦКК і буде сьогодні ж переданий в ОБСЄ як ще один доказ військових злочинів".

Фото: Facebook-сторінка Антона Геращенка

Фото: Facebook-сторінка Антона Геращенка

Фото: Facebook-сторінка Антона Геращенка

Нагадаємо, раніше про обстріл Новолуганського повідомив у соцмережах голова Донецької ОДА Павло Кириленко.

Сьогодні через обстріли окупантів сьогодні було знеструмлено Донецьку фільтрувальну станцію, яка розташована в "сірій зоні". В результаті без води залишилось понад 29 тисяч людей.

Віра ПерунВіра Перун, Автор новин
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