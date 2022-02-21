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Російський уряд уже багато місяців готується до визнання "ЛДНР", - Мішустін

Російський прем'єр додав, що підтримає визнання самопроголошених республік, якщо не буде зрушень у переговорах.

Російський уряд уже багато місяців готується до визнання "ЛДНР", - Мішустін
Михаил Мишустин
Фото: nalog.ru

Очільник російського уряду Михайло Мішустін повідомив, що кабінет міністрів РФ уже багато місяців проводить підготовку до визнання "ДНР" і "ЛНР", повідомляє російське агентство "ТАСС".

Мішустін зазначив, що підтримує пропозицію про визнання самопроголошених республік українського Донбасу, якщо не буде зрушень у переговорах.

Нагадаємо, сьогодні президент Росії Володимир Путін зібрав Раду безпеки РФ. Засідання присвятили обговоренню ситуації на українському Донбасі.

15 лютого Держдума підтримала направлення Путіну звернення про визнання "ДНР" і "ЛНР". А 22 лютого під час засідання знову розглядатиме питання "ЛДНР".

Тим часом бойовики "ЛДНР" звернулися до російського президента з проханням визнати самопроголошені республіки, а також укласти договір про "дружбу та співпрацю" у сфері оборони.

Віра ПерунВіра Перун, Автор новин
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