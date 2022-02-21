Фото: ДСНС

У Луганській області, окрім міста Щастя, бойовики обстріляли село Врубівку. Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

“Сьогодні близько 13:00 внаслідок обстрілу незаконними збройними формуваннями у с. Врубівка Сєвєродонецького району артилерійськими снарядами було пошкоджено лінію електропостачання, газовідвід, фасади, вікна та паркани 10 житлових будинків”, – йдеться у повідомленні.

Внаслідок обстрілу Щастя пошкоджено насосну станцію № 1 Комунального підприємства "Жилбудсервіс". Без водопостачання залишилось близько 10 тисяч абонентів. Також припинено теплопостачання внаслідок влучання у колектор теплоелектростанції, відключено енергопостачання.

Фото: ДСНС

Окрім цього, в результаті обстрілу було влучено в резервуарний парк зберігання залишків мазуту на території Щастинської ТЕЦ.

Рятувальники не можуть приступити до гасіння так як обстріл продовжується. Травмованих та загиблих немає.

Як повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, місто Щастя знеструмлено, без електропостачання залишилось приблизно 10 тисяч абонентів м. Щастя, сіл Передільске, Старий Айдар, Кряківка, Трехізбенка.

“Внаслідок обстрілу пошкоджено ПЛ 110 кВ “Лутес-Щастя”, “Лутес-Новоайдар” та “Лутес-Чихірове” ТОВ ЛЕО, знеструмлено ПС “Щастя”, знеструмлено м. Щастя (7267 абонентів). зв'язку із пошкодженням вказаних ПЛ відбулась зупинка Луганської ТЕС та без електропостачання залишилось приблизно 10 тисяч абонентів м. Щастя, Широкінська та Станично-Луганська ВЦА (с. Передільске, с. Старий Айдар, с. Кряківка, с. Трехізбенка)”, – зазначив він.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Нагадаємо, голова Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що пошкоджено всі лінії електропередач, що відходять і підходять до Луганської ТЕС у Щасті, роботу станції зупинено.

17 лютого окупанти обстріляли ліцей у смт Врубівка на Луганщині. Також було перебито газопровід високого тиску, пошкоджено господарську споруду та приватний будинок.

Бойовики обстрілювали Щастя вдень 18 лютого, у результаті обстрілу було пошкоджено адмінбудівлю 32-ї державної пожежно-рятувальної частини, фасад будівлі та водовідлив. Обстріли були і 19 лютого.

20 лютого окупанти обстріляли у Щасті контрольний пункт в'їзду-виїзду, внаслідок обстрілу знищено вантажне авто Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК).

Російсько-окупаційні війська впродовж минулої доби, 20 лютого, 80 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, 72 з яких – із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.