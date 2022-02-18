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Бойовики обстріляли місто Щастя, село Артема та дорожній коридор, яким рухалась гуманітарна колона від ООН

В Артемі снаряд потрапив у житловий будинок.

Сьогодні приблизно з 12:00 до 12:09 бойовики обстріляли місто Щастя Луганської області.

Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

У результаті обстрілу пошкоджено адмінбудівля 32-ї державної пожежно-рятувальної частини, осколками пошкоджено фасад будівлі та водовідлив.

Також обстріл відбувся у селі Артема, там снаряд потрапив у житловий будинок. 

Постраждалих та загиблих немає. Рятувальники проводять роботи на місці події.

Фото: ДСНС

Окрім того, як повідомила Держприкордонслужба окупанти обстріляли дорожній коридор “Луганськ-Щастя”, яким рухалась гуманітарна колона від ООН.

У цей час в КПВВ “Щастя” прикордонники оформлювали вантажівки, які доставили гуманітарний вантаж від ООН. В контрольному пункті перебували дві вантажівки, а шість очікували на пропуск перед контрольним пунктом.

Фото: facebook.com/DPSUkraine

“Прикордонники перевели цивільних в укриття. Завдяки оперативним діям втрат вдалося уникнути. Інфраструктура КПВВ зазнала пошкоджень. Наразі ситуація стабілізувалась, усі автомобілі проїхали на контрольовану Україною територію”, – зазначили у ДПСУ.

Фото: facebook.com/DPSUkraine
Фото: facebook.com/DPSUkraine

Нагадаємо, ввечері 17 лютого один зі снарядів, випущений підтримуваними РФ бойовиками, влучив у житловий будинок у прифронтовій Станиці Луганській, що спричинило пожежу.

Учора вранці російсько-окупаційні війська також обстріляли Станицю Луганську. Було пошкоджено кілька будівель, у тому числі – дитячий садок. Постраждали троє цивільних, які перебували у приміщенні.

Прем’єр Британії Борис Джонсон назвав обстріли окупантами дитсадка в Станиці Луганській операцією "під чужим прапором". Політик не виключає, що таких провокацій може стати більше впродовж наступних кількох днів.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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