"Суд" у Бахчисараї арештував делегата Курултаю Дудакова на 10 діб (оновлено)

За попередніми даними, під будівлею суду затримали не менш ніж 15 осіб.

До будівлі Бахчисарайського районного суду, де сьогодні розглядають ухвалу про адмінправопорушення делегата Курултаю кримськотатарського народу Едема Дудакова, під'їхала вантажівка зі співробітниками Росгвардії.

Поліція зачитала тим, хто зібрався під судом, попередження про неприпустимість зборів, а потім почалися затримання, повідомляє Крим.Реалії.

Видання "Крымский процесс" інформує, що на засідання нікого зі слухачів не пустили. Саме засідання розпочалося із запізненням не менше ніж на 40 хвилин.

За попередніми даними, вже затримано не менше 15 осіб.

Окупанти судять Едема Дудакова за звинуваченням в адміністративному правопорушенні за ст. 20.3.1 КоАП РФ за коментар у соціальних мережах у 2017 році.

Оновлення. За інформацією "Крымского процесса", суддя Бахчисарайського районного суду Герман Атаманюк визнав Едема Дудакова винним і призначив покарання у вигляді 10 діб арешту.

Про обшук у Дудакова вранці 17 лютого повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. За його словами, "Дудаков – один із безстрашних публічних викривачів цілеспрямованого знищення російськими окупантами Ханського палацу в Бахчисараї".

Пізніше активісти повідомили, що обшук проводять співробітники Центру протидії екстремізму, а до самого Дудакова не пускають адвокатів.

За словами адвоката Едема Семедляєва, після обшуку Дудакова доставили до відділення поліції Бахчисараю, проте його до підзахисного не пустили.

Нагадаємо, вранці 9 лютого в окупованому Криму відбулися обшуки у кримських татар. Затримали чотирьох людей, яких назвали терористами і відправили під арешт.