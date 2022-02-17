В окупованому Криму російські силовики прийшли з обшуком у будинок делегата Курултаю кримськотатарського народу, члена Ревізійної комісії Курултаю Едема Дудакова.

Про це повідомив глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, передає "Радіо Свобода".

"Едем Дудаков – один із безстрашних публічних викривачів цілеспрямованого знищення російськими окупантами Ханського палацу в Бахчисараї – перлини кримськотатарської архітектури, пам'ятки історії та культури загальносвітового значення", – наголосив Чубаров.

Російські силовики поки офіційно не коментували обшуки.

Муміне Салієва, дружина політв'язня та координаторка організації "Кримське дитинство", також повідомила про обшуки у Дудакова.

"У будинку делегата Курултаю кримськотатарського народу члена ревізійної комісії Курултаю Едема Дудакова з 6 ранку відбувається обшук. За попередніми даними із залученням співробітників Центру протидіє екстремізму. По периметру будинку – близько 10 співробітників поліції. Адвокатів Назима Шеїхмамбетоа та Едема Семедляєва не допускають до будинку", – написала вона у фейсбуці.

Адвокат Семедляєв також повідомив, що на обшуках присутні співробітники ЦПЕ. На слідчі дії його не допустили та пояснили це тим, що він "занадто пізно приїхав". Окрім того, під час обшуків його та інших людей заставили відійти на 15 метрів від паркану.

Пізніше Муміне Салієва повідомила, що після обшуків Дудакова вивезли у невідомому напрямку.

Нагадаємо, 9 лютого вранці в окупованому Криму відбулися обшуки у кримських татар. Затримали чотирьох людей, яких назвали терористами і відправили під арешт.