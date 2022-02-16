В СБУ все ще триває розслідування ймовірної підготовки держперевороту 1-2 грудня

У відомстві повідомили, що відкрито кримінальне провадження, подробиці не озвучують.

СБУ продовжує розслідувати ймовірну підготовку до державного перевороту 1-2 грудня, повідомляє "Радіо Свобода".

"Слідчими СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо вчинення дій, спрямованих на захоплення державної влади. Провадження відкрито за частиною 1 статті 109 Кримінального кодексу України – за фактом готування окремими громадянами України та РФ дій з метою захоплення державної влади", – йдеться у відповіді СБУ на запит журналістів про те, на якому етапі перебуває розслідування перевороту 1-2 грудня, про який повідомляв Президент України.

Під час розслідування здійснюються "всі перебачені законом заходи, проводяться слідчі (розшукові) дії", відповіли в СБУ. У подробиці не вдаються, зсилаючись на відсутність дозволу слідчого або прокурора розголошувати запитувану інформацію.

Нагадаємо, 26 листопада минулого року Президент Володимир Зеленський заявив, що в української розвідки є інформація про підготовку в Україні державного перевороту за участю Ріната Ахметова.

1 грудня голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що через деякий час Служба безпеки України може надати нову інформацію про підготовку можливого державного перевороту.

3 грудня радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк сказав, що державний переворот в Україні не відбувся через те, що Зеленський виніс цю тему на публічне обговорення.