В Офісі президента заявили, що держпереворот не відбувся завдяки Зеленському

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк вважає, що державний переворот в Україні не відбувся через те, що президент Володимир Зеленський виніс цю тему на публічне обговорення.

Про це він повідомив у коментарі "LIGA.net".

"Коли всі погляди спрямовані на змовників, їм досить незручно під яскравими софітами брутально захоплювати "пошту і телеграф", тому що такі дії можливі тільки зненацька, коли їх ніхто не очікує. Завдяки розпочатій президентом дискусії про те, у що намагаються втягнути окремих наших дуже впливових громадян, політичний настрій у суспільстві явно почав змінюватися", - повідомив Подоляк.

Він зазначив, що такі дії президента привернули більше уваги "до можливих негативних сценаріїв для України, до можливих деструктивних дій олігархів та пов'язаних із ними політиків та організацій, до можливих агресивних кроків із російської сторони".

На думку Подоляка, серйозна увага західних політиків та дипломатів до ситуації не могла не позначитися на тому, "які організації та політики були присутні вчора на вулиці, скільки взагалі там було людей, і чим закінчилася ця акція".

"Все-таки захист демократичних інституцій та нормального функціонування держави – це цілком справедливе завдання, на відміну від спроб тих самих традиційних політичних та економічних гравців використати людей на вулицях для того, щоб протиснутися кудись у владу та отримати щось від держави", - підкреслив Подоляк.

Нагадаємо, у пʼятницю президент Володимир Зеленський на брифінгу повідомив, що в української розвідки є інформація про підготовку в Україні державного перевороту. До цього причетні громадяни України та Росії, при цьому обговорювалося залучення Ріната Ахметова. "У нас є навіть звукова інформація, де представники з України з представниками Росії обговорюють участь Ріната Ахметова в державному перевороті. Що будуть залучені мільярд доларів. Я вважаю, що це операція - його втягують в війну проти держави України", – заявив президент.

Ахметов на це відповів, що інформація, оприлюднена Володимиром Зеленським про нібито втягування його в якийсь держпереворот, є суцільною брехнею.

Пізніше журналіст американського видання BuzzFeed Крістофер Міллер повідомив у Twitter, що державний переворот нібито планували співробітник ФСБ і троє перебіжчиків МВС України, які перебувають в окупованому Криму. Серед них згадувалося і ім’я Едуарда Федосова.

У цьому списку також фігурував колишній заступник голови Державної міграційної служби України та колишній високопоставлений чиновник МВС Василь Грицак. Він заперечив інформацію про участь у заколоті, як і Федосов.

29 листопада СБУ відкрила провадження за фактом підготовки державного перевороту. За даними спецслужби, захоплення державної влади готували громадяни Росії та України. Детальнішу інформацію в СБУ пообіцяли повідомити згодом.

30 листопада прем’єр Денис Шмигаль в інтерв’ю агентству Reuters заявив, що за підготовкою держперевороту в Україні стоїть Росія. Держпереворот, за його словами, готувався з метою повалення прозахідного уряду в Україні.