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Качура звернувся до СБУ та прикордонної служби щодо подвійного громадянства Арахамії та Рудик

Арахамія порадив нардепу перевірити наявність іншого громадянства у всіх парламентарів.

Качура звернувся до СБУ та прикордонної служби щодо подвійного громадянства Арахамії та Рудик
Олександр Качура
Фото: скрин відео

Депутат "Слуги народу" Олександр Качура звернувся до Служби безпеки України та Державної прикордонної служби щодо подвійного громадянства голови фракції "СН" у Раді народного депутата Давида Арахамії та голови партії "Голос" народної депутатки Кіри Рудик.

Про це Качура розповів журналістам у кулуарах парламенту, повідомляє спеціальна кореспондентка LB.ua.

Нардеп аргументував своє звернення повідомленням ЗМІ про те, що Арахамія і Рудик нібито мають громадянство США. Качура просить відповідні служби зокрема перевірити, чи перетинали названі депутати Ради кордон України з паспортами інших країн ще до обрання в Раду.

Олександр Качура додав, що в разі підтвердження фактів наявності іншого громадянства, голову фракції "Слуга народу" та лідерку "Голосу" очікує позбавлення депутатського мандата.

Народний депутат Давид Арахамія заперечив наявність у нього американського громадянства чи іншої країни, окрім України.

Голова фракції "Слуга народу" особисто порадив нардепу Олександру Качурі звернутися до компетентних органів щодо наявності іншого громадянства у всіх парламентарів.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський пообіцяв очистити Верховну Раду від депутатів з подвійним громадянством.

23 липня голова держави надав чинності рішенню РНБО щодо декларування чиновниками подвійного громадянства. Згідно з указом президента, чиновників зобов'яжуть декларувати відсутність іноземного громадянства та документів, які дають право на постійне проживання на території інших країн.

Анна СтешенкоАнна Стешенко, спеціальний кореспондент LB.ua
Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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