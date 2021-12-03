Арахамія порадив нардепу перевірити наявність іншого громадянства у всіх парламентарів.

Депутат "Слуги народу" Олександр Качура звернувся до Служби безпеки України та Державної прикордонної служби щодо подвійного громадянства голови фракції "СН" у Раді народного депутата Давида Арахамії та голови партії "Голос" народної депутатки Кіри Рудик.

Про це Качура розповів журналістам у кулуарах парламенту, повідомляє спеціальна кореспондентка LB.ua.

Нардеп аргументував своє звернення повідомленням ЗМІ про те, що Арахамія і Рудик нібито мають громадянство США. Качура просить відповідні служби зокрема перевірити, чи перетинали названі депутати Ради кордон України з паспортами інших країн ще до обрання в Раду.

Олександр Качура додав, що в разі підтвердження фактів наявності іншого громадянства, голову фракції "Слуга народу" та лідерку "Голосу" очікує позбавлення депутатського мандата.

Народний депутат Давид Арахамія заперечив наявність у нього американського громадянства чи іншої країни, окрім України.

Голова фракції "Слуга народу" особисто порадив нардепу Олександру Качурі звернутися до компетентних органів щодо наявності іншого громадянства у всіх парламентарів.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський пообіцяв очистити Верховну Раду від депутатів з подвійним громадянством.

23 липня голова держави надав чинності рішенню РНБО щодо декларування чиновниками подвійного громадянства. Згідно з указом президента, чиновників зобов'яжуть декларувати відсутність іноземного громадянства та документів, які дають право на постійне проживання на території інших країн.