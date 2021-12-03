У Раду внесли проєкт постанови про встановлення Дня українського борщу

До парламенту внесли проєкт постанови про встановлення Дня українського борщу. Документ за №6361 зареєстровано 30 листопада.

Згідно з даними на сайті Верховної Ради, наразі ініціативу розглядає комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики.

Група народних депутатів пропонує відзначати нове національне свято у другу суботу вересня. Ініціатором виступили 24 народні депутати з різних фракцій та груп, зокрема Ярослав Юрчишин, Андрій Шараськін ("Голос"), Володимир В’ятрович, Софія Федина, Микола Княжицький ("Європейська Солідарність"), Микита Потураєв, Євгенія Кравчук, Володимир Гевко ("Слуга народу") тощо.

Метою постанови є забезпечення охорони культурної спадщини, збереження уніфікованої української кухні та популяризації української культури в світі, посилення суспільної уваги до збереження і вшанування традиційної української кухні та культури, тяглості культурної традиції шляхом відзначення на державному рівні Дня українського борщу.

"Український борщ – традиційна перша страва українців, а також маркер національної ідентичності. Ця страва виявляє свою стійкість вживання та тяглість історичну, географічну та навіть геополітичну. Неможливо уявити український дім без приготування борщу. Завдяки своєму глибокому впливу на суспільне життя України, український борщ відіграє важливу роль у культурі як прояв гостинності", – йдеться у пояснювальній записці до документа.

Депутати називають борщ культовою українською стравою, точкою диференціації України від своїх сусідів та можливістю інтенсифікації культурного діалогу між різними областями України.

"На міжнародній арені він має потенціал м’якої сили України, а також поліпшення впізнаваності та репутації країни. Введення такого дня збігається зі Стратегією культурної дипломатії України, а також Національної економічної стратегії", – зазначають народні обранці.

Нагадаємо, торік у грудні українські урядовці взяли участь у кампанії на підтримку включення елементу "Культура та традиція приготування українського борщу" до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. Міністри в прямому ефірі змагалися у приготуванні борщу.

Наприкінці березня 2021 року Україна номінувала борщ в список ЮНЕСКО. Розгляд заявки може тривати кілька років.

У вересні шеф-кухар та телеведучий Євген Клопотенко запропонував встановити скульптуру борщу у столиці. КМДА запропонувала киянам визначити місце для пам’ятника.