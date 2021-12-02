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Українські лабораторії здатні виявляти штам "омікрон", – Радуцький

Поки що загрози від нової мутації вивчаються. 

Українські лабораторії здатні виявляти штам "омікрон", – Радуцький
Фото: Макс Левин

Українські тест-лабораторії здатні виявляти новий штам ковіду "омікрон", що поширюється світом нині. 

Про це в кулуарах парламенту повідомив голова Комітету з питань охорони здоровʼя, нардеп "Слуги народу" Михайло Радуцький. У здатності лабораторій до виявлення його повідомив міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко.

Радуцький підкреслив: поки що дані про загрози "омікрону" ще вивчаються, і невідомо, чи він переноситься тяжче. 

"Однозначної думки не існує, ні в експертів світових, ні в українських, бо ВООЗ ще й досі не визначилась у двох питаннях. Перше – наскільки захищає вакцина від цього нового вірусу, по-друге, – є декілька думок. Є думка лікаря, яка вперше визначила цей вірус у Південній Африці – каже, що вірус по ускладненнях не важкий, але дуже важкий по кількості вражень – що він дуже "летючий", і що більше молодших людей (вражає. – Ред.). Але при тому нема важких ускладнень. А є інша думка", – зазначив він. 

Нардеп додав, що "омікрон" уже в Європі і Україні не вдастся його уникнути навіть за умови закриття кордонів. 

Поки що даних про зараження "омікроном" на території України немає. Ляшко говорив, що обовʼязковому секвенуванню підлягають усі штами ковіду, які не "дельта", тож в разі появи цієї мутації про неї буде відомо. 

Нагадаємо, що штам "омікрон" зʼявився у листопаді. Його особливість – більше 30 змін у шипоподібному білку. Що це означає та як хворіють заражені "омікроном" – читайте в матеріалі LB.ua

Анна СтешенкоАнна Стешенко, спеціальний кореспондент LB.ua
Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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