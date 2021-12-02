За добу в Україні зафіксували 13 531 новий випадок ковіду

За минулу добу, 1 грудня, в Україні зафіксовано 13 531 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби COVID-19. Захворіли, зокрема, 1346 дітей та 240 медпрацівників.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Госпіталізовано за добу 3 003 особи. 525 пацієнтів померли. Одужали – 23 535 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіло – 3 463 872 особи, одужало – 2 995 727. Від ускладнень захворювання померли 87 057 людй. Всього було здійснено 15 962 709 ПЛР-тестувань.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (1242), Миколаївській (693), Одеській (655), Запорізькій (653) і Хмельницькій (598) областях.

Статистика в регіонах:

м. Київ – 559 випадків;

Вінницька область – 499 випадків;

Волинська область – 302 випадки;

Дніпропетровська область – 1242 випадки;

Донецька область – 416 випадків;

Житомирська область – 452 випадки;

Закарпатська область – 289 випадків;

Запорізька область – 653 випадки;

Івано-Франківська область – 543 випадки;

Київська область – 519 випадків;

Кіровоградська область – 196 випадків;

Луганська область – 42 випадки;

Львівська область – 288 випадків;

Миколаївська область – 693 випадки;

Одеська область – 655 випадків;

Полтавська область – 361 випадок;

Рівненська область – 279 випадків;

Сумська область – 451 випадок;

Тернопільська область – 297 випадків;

Харківська область – 284 випадки;

Херсонська область – 191 випадок;

Хмельницька область – 598 випадків;

Черкаська область – 260 випадків;

Чернівецька область – 158 випадків;

Чернігівська область – 408 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

МОЗ також повідомляє, що за минулу добу від ковіду було вакциновано 210 869 людей. Першу дозу отримали 74 855 людей, повністю імунізовані – 136 014. Всього від початку вакцинальної кампанії щеплено 13 543 490 людей.

Нагадаємо, раніше Всесвітня організація охорони здоров'я заявила про новий варіант коронавівірусу, який викликає занепокоєння. Увага прикута до нього через незвично високу кількість мутацій. Як стверджує Європейський центр з контролю та профілактики захворювань (ECDC), наразі йдеться орієнтовно про 30 змін у шипоподібному білку. Докладніше читайте в матеріалі LB.ua "“О” означає “Омікрон”: що відомо про новий варіант коронавірусу".

Медична експертка ЮНІСЕФ Катерина Булавінова розповіла про те, як спростити процес вакцинації, про нові таблетки від ковіду та про очікування від нового штаму.