ОЕСР: на вакцинацію всієї планети вистачить $50 млрд

Організація економічної співпраці та розвитку (ОЕСР) порахувала, що для вакцинації всієї планети вистачило б 50 млрд доларів. Це в десятки разів менше, ніж країни світу витратили на пом'якшення економічних наслідків пандемії COVID-19.

Про це пише Bloomberg з посиланням на Лоренс Бун, головну економістку організації.

"Якщо порівняти 10 трильйонів доларів на підтримку економіки в період пандемії і крихітні 50 мільярдів доларів на забезпечення вакциною всього населення світу, вони виглядають абсолютно непропорційно", - сказала вона.

Бун наголосила, що виявлення нового омікрон-штаму коронавірусу збільшує невизначеність і може стати загрозою для відновлення світової економіки. Тому вакцинація максимально можливої кількості людей залишається пріоритетом для припинення пандемії та для усунення дисбалансів, що заважають відновленню.

Нагадаємо, що Всесвітня організація охорони здоров'я у липні представила план, за яким до кінця 2021 року кожна країна світу має забезпечити вакцинацію не менше 40% населення, а до середини 2022 року - не менше 70%.

Через кілька місяців з'явився новий варіант короронавірусу B.1.1529, який отримав назву омікрон. Його було вперше виявлено в листопаді 2021 року у Ботсвані та ПАР. Він відрізняється незвично високою кількістю мутацій, у зв'язку з чим його одразу оголосили таким, що викликає занепокоєння (variant of concern. VoC). Це п'ятий варіант коронавірусу зі статусом VoC після варіантів альфа, бета, гамма і дельта. Останній зараз домінує в Україні.

Новий варіант ковіду виявили в багатьох європейських країнах, Ізраїлі, Австралії, Канаді. У зв’язку з його поширенням багато країн заборонили авіарейси з країн Південної Африки.

Президент Південно-Африканської Республіки заявив, що його країна не запроваджуватиме додаткові обмеження через омікрон. Місцеві медики кажуть, що наразі не фіксують ускладнень у пацієнтів з новим штамом ковіду.