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Аналітики попередили про рекордне зростання нерівності у світі через коронавірус

Для багатіїв криза вже закінчилася, а інші люди відчуватимуть її роками.

Аналітики попередили про рекордне зростання нерівності у світі через коронавірус
Фото: Олександр Рудоманов

Аналітики гуманітарної організації Oxfam попередили про рекордне, небачене щонайменше з початку 20 століття зростання нерівності у світі через пандемію коронавірусу.

Про це йдеться у її докладі "Вірус нерівності", який видали перед початком Всесвітнього економічного форуму.

В ньому йдеться про те, що тисяча найбагатших мільярдерів світу вже окупили свої втрати від COVID-19, їм вистачило для цього всього дев'ять місяців. В той же час найбіднішим людям може знадобитися більше десяти років, щоб відновитися від економічних наслідків пандемії.

"Звіт свідчить про те, що COVID-19 потенційно може збільшити економічну нерівність майже в усіх країнах одночасно - вперше з початку спостережень понад століття тому. Зростання нерівності означає, що людям, які живуть у злиднях, може знадобитися мінімум в 14 разів більше часу, щоб повернутися до допандемічного рівня, ніж потрібно було тисячі найбагатших людей світу - в основному білих чоловіків", - пише Oxfam.

Звіт базується на опитуванні 295 економістів з 79 країн. Близько 87% з них (в тому числі знамениті Джеффрі Сакс, Джаяті Гош і Габріель Цукман) сказали, що очікують "зростання" або "значного зростання" нерівності в своїх країнах.

Oxfam вважає, що існуюча "несправедлива економічна система дозволяє надбагатій еліті накопичувати багатство посеред найгіршої рецесії з часів Великої депресії, тоді як мільярди людей намагаються звести кінці з кінцями". "Десять найзаможніших людей світу за час пандемії збагатіли на 1,5 трлн доларів - більш ніж достатньо, щоб оплатити вакцину проти COVID-19 для кожного і гарантувати, що пандемія не залишить нікого в злиднях", - вказує організація.

Сильного удару коронакризи відчули жінки, які надмірно представлені в низькооплачуваних нестабільних професіях, що найбільше постраждали від пандемії. Крім того, жінки складають близько 70% світової робочої сили в медицині та соціальному обслуговуванні - життєво необхідній, але погано оплачуваній роботі, яка до того ж піддає їх більшому ризику через COVID-19.

Економічна нерівність впливає на шанси вижити під час пандемії. В бідніших районах таких країн, як Франція, Іспанія чи Індія вищий рівень інфікування і смертності, а в найбідніших районах Англії рівень смертності взагалі вдвічі більший, ніж у найбагатших.

Ключем для швидкого відновлення від наслідків пандемії організація вважає створення більш справедливої економіки. Для прикладу, тимчасовий податок на надприбуток для 32 міжнародних корпорацій, які більше всіх заробили в період пандемії, дозволив би отримати у 2020 році 104 млрд доларів. "Цього достатньо, щоб забезпечити допомогу з безробіття всім працівникам і фінансову підтримку дітям та людям похилого віку в країнах з середнім та низьким рівнем доходу", - йдеться у звіті.

Нагадаємо, що в МВФ раніше попередили про те, що вихід після коронакризи буде складним, а її наслідки відчуватимуться роками.

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