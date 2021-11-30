Водночас в Україні дуже багато лікарень не відповідає вимогам НСЗУ.

У 2022 році Національна служба здоров’я України планує запустити новий пакет послуг з підготовки до можливого реагування на інфекційні захворювання.

Про це розповіла голова НСЗУ Наталія Гусак під під час міжнародного форуму "Корея-Україна", інформує кореспондентка LB.ua.

"Наразі НСЗУ розглядає, як можуть розвиватися події далі. На 2022 рік ми сподіваємося запустити новий пакет послуг з підготовки до можливого реагування на інфекційні захворювання", – зазначила вона.

Фото: Макс Требухов

Водночас співзасновник "Українського центру охорони здоров’я" Павло Ковтонюк зазначив, що в Україні дуже багато лікарень не відповідає вимогам НСЗУ. Він розповів, що у 2019-2021 роках Нацслужба здоровʼя йшла на компроміси з якістю. Однак для пацієнтів це означало, що кошти йшли туди, де не надають найкращі медичні послуги.

"Уже третій рік ми відкладаємо неприємне рішення, щоб поставити громади і лікарні перед фактом, що треба щось змінювати. Я сподіваюся, що з новою керівницею НСЗУ цей процес піде швидше, щоб реформа не перетворилася на довгобуд. Якщо відкладати неприємне, то, можливо, наші діти будуть ще займатися теперішніми проблемами охорони здоровʼя", – зазначив Павло Ковтонюк.

Фото: Макс Требухов

У відповідь Наталія Гусак сказала, що з 2022 року НСЗУ змінить окремі вимоги щодо кількості наданих послуг з приводу інфарктів, інсультів та пологів.

"Мене засмучує, що на другому році реалізації ПМГ ми побачили, що замість кооперації, яка дала б можливість поліпшити якість медичних послуг, ми бачимо «гонку озброєнь» медзакладів, складну конкуренцію, яка не завжди стимулює якість медпослуг. Мені здається, що НСЗУ дуже добре бачить ці виклики. Тому на 2022 рік ми змінюємо окремі вимоги щодо кількості наданих послуг по інфарктах, інсультах, пологах. Зараз буде більше дискусій з органами міського самоврядування щодо того, щоб вони відчували відповідальність за лікарні. Адже засновницьке право відображається на якості медичної допомоги", – наголосила керівниця Нацслужби здоровʼя.

Нагадаємо, сьогодні у Києві відбувається міжнародний форум "Корея-Україна" Brainstorm - "Виклики охорони здоров’я в XXI столітті". Форум організовують Інститут Горшеніна спільно з посольством Республіки Корея в Україні за підтримки Інтернет-порталу LB.ua.