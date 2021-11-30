Гендиректор Moderna: проти омікрону можуть знадобитися нові вакцини

Ефективність існуючих вакцин проти нового штаму буде менша, ніж проти дельти.

Генеральний директор Moderna Стефан Бансель припускає, що проти омікрон-штаму коронавірусу потрібні будуть нові вакцини. Це пов'язано із тим, що цей варіант має дуже багато мутацій в шипі, який відповідає за проникнення вірусу в клітини людини.

Про це він сказав у інтерв'ю Financial Times.

"Я думаю, що в жодному випадку [ефективність] не буде на такому самому рівні, який ми мали з дельтою. Думаю, що буде падіння, просто не знаю, наскільки велике, тому що потрібно дочекатись даних. Але всі вчені, з якими я спілкувався, кажуть, що хорошого мало", - заявив він.

За словами Банселя, фармацевтичним компаніям можуть знадобитися місяці, щоб розробити та розгорнути виробництво оновлених вакцин в великих обсягах.

Водночас президент США Джо Байден під час промови 29 листопада заявив, що варіант омікрон є "підставою для занепокоєння, але не підставою для паніки". Він висловив упевненість, що новий варіант можна буде перемогти.

Головною особливістю варіанту омікрон є раптовий еволюційний стрибок, що відобразився у безпрецедентній кількості мутацій в геномі. Важливо, що ці 32 мутації вплинули на спайковий білок, який відповідає за проникнення вірусу в клітини людини.

Існує ймовірність, що завдяки цьому варіант омікрон буде поширюватися з величезною швидкістю. З часу появи перших відомих випадків зараження у Ботсвані та ПАР минуло трохи більше двох тижнів, але новий штам уже виявили в багатьох країнах світу.

Для порівняння, домінуючий зараз варіант дельта з'явився в Індії у жовтні 2020 року, але статус variant of concern йому присвоїли тільки через пів року.

Швидкість поширення омікрон-штаму більша, ніж у дельти, але чи призводить він до більш серйозної хвороби, поки що невідомо. Навпаки, з ПАР надходять повідомлення про те, що цей варіант має легший перебіг серед людей похилого віку та інших уразливих груп.