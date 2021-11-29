Лукашенко: "Як тільки Україна спробує розв’язати конфлікт з Росією, Білорусь не залишиться осторонь"
Лукашенко: "Як тільки Україна спробує розв’язати конфлікт з Росією, Білорусь не залишиться осторонь"
"Талібан" пообіцяв підтримати бажання "народу Криму бути разом з Росією"
"Талібан" пообіцяв підтримати бажання "народу Криму бути разом з Росією"
Виховання газом
Виховання газом
На 7-му блоці Бурштинської ТЕС стався вибух, на 8-му спалахнула пожежа
На 7-му блоці Бурштинської ТЕС стався вибух, на 8-му спалахнула пожежа
Олена Шуляк: «На сьогодні в складі партії «Слуга народу» близько тисячі партійців»
Олена Шуляк: «На сьогодні в складі партії «Слуга народу» близько тисячі партійців»
Ердоган запропонував своє посередництво між Путіним і Зеленським
Ердоган запропонував своє посередництво між Путіним і Зеленським
ДБР порушило справу після оприлюднення журналістом Бутусовим відео у фейсбуці (оновлено)
ДБР порушило справу після оприлюднення журналістом Бутусовим відео у фейсбуці (оновлено)
Китайські інвестори "Мотор Січі" збільшили суму позову проти України до $4,5 млрд
Китайські інвестори "Мотор Січі" збільшили суму позову проти України до $4,5 млрд
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

У Pfizer говорять про високу ефективність свого препарату від нового штаму "омікрон"

Pfizer вже зараз готовий поставити 80 млн. доз свого нового препарату.

У Pfizer говорять про високу ефективність свого препарату від нового штаму "омікрон"
Фото: EPA/UPG

Генеральний директор фармацевтичної компанії Pfizer Альберт Бурла заявив, що має "дуже високий рівень впевненості", що препарат PAXLOVID ефективний проти нового штаму COVID-19 "омікрон".

Про це повідомляє The Hill.

"Це дає мені дуже високий рівень впевненості, що на лікування, лікування пероральним способом цей вірус не вплине. Коли справа доходить до вакцини, то поки що визначеності немає. Не думаю, що результат виявиться таким, що вакцини не захищають", - сказав Альберт Бурла.

Він зазначив, що про варіант "омікрон" ще багато невідомо, і більше інформації стане доступним у найближчі тижні.

Також він нагадав, що Pfizer вже зараз готовий поставити 80 млн. доз PAXLOVID.

Нагадаємо, минулого тижня у Ботсвані та ПАР виявили новий варіант коронавірусу SARS-CoV-2. Варіант B.1.1529, який отримав назву омікрон, відрізняється незвично високою кількістю мутацій.

Новий варіант ковіду виявили вже в європейських країнах, Ізраїлі, Австралії та Канаді.

У зв’язку з його поширенням багато країн заборонили авіарейси з південної Африки.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також