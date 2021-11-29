У Pfizer говорять про високу ефективність свого препарату від нового штаму "омікрон"

Pfizer вже зараз готовий поставити 80 млн. доз свого нового препарату.

Генеральний директор фармацевтичної компанії Pfizer Альберт Бурла заявив, що має "дуже високий рівень впевненості", що препарат PAXLOVID ефективний проти нового штаму COVID-19 "омікрон".

Про це повідомляє The Hill.

"Це дає мені дуже високий рівень впевненості, що на лікування, лікування пероральним способом цей вірус не вплине. Коли справа доходить до вакцини, то поки що визначеності немає. Не думаю, що результат виявиться таким, що вакцини не захищають", - сказав Альберт Бурла.

Він зазначив, що про варіант "омікрон" ще багато невідомо, і більше інформації стане доступним у найближчі тижні.

Також він нагадав, що Pfizer вже зараз готовий поставити 80 млн. доз PAXLOVID.

Нагадаємо, минулого тижня у Ботсвані та ПАР виявили новий варіант коронавірусу SARS-CoV-2. Варіант B.1.1529, який отримав назву омікрон, відрізняється незвично високою кількістю мутацій.

Новий варіант ковіду виявили вже в європейських країнах, Ізраїлі, Австралії та Канаді.

У зв’язку з його поширенням багато країн заборонили авіарейси з південної Африки.